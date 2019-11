Et wier wuel d'Zil gewiescht, déi nei Statioun dann opzemaachen, wann déi al zoumécht, ma de viséierten Timing hätt sech als net realistesch erausgestallt.

D'Tankstell op der Autobunn A4 a Richtung Esch gouf rezent ofgerappt. Eng nei Installatioun op der Héicht vu Steebrécken soll eréischt 2021 opgoen. Firwat konnt dat net besser koordinéiert ginn? Ënner anerem déi Fro stellen d'LSAP-Deputéiert Yves Cruchten a Mars di Bartolomeo dem gréngen Infrastrukturminister François Bausch.

Dee verweist op e komplexen Dossier.

Parlamentaresch Fro iwwer Pompelstatioun A4: Pit Everling

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro

Als Rappel: Déi al Shell-Tankstell muss ewech, well den Echangeur Steebrécken reamenagéiert gëtt.

Déi al Pompelstatioun op der A4 ass schonn ofgerappt / 18. November 2019 / © Domingos Oliveira / RTL

De Minister schwätzt wéi gesot vun engem komplexen Dossier.

Fir d'Constructioun an d'Exploitatioun vun der neier Bensinsstatioun op der A4 huet op Basis vun engem Gesetz vun zejoert eng europäesch Ausschreiwung misse gemaach ginn. Dat war fir eng nei gebaute Service-Statioun eng Première.

Total Lëtzebuerg krut den Zouschlag.

© Domingos Oliveira / RTL

Op der Escher A4 a Richtung Süde gëtt et also elo fir eng Zäit keng Tankstell.

Wat en eventuelle negativen Impakt op d'Uertschafte ronderëm ugeet, schwätzt de Minister vun engem gerénge Risk a verweist drop, datt déi getankte Volummen op de Statioune laanscht d'A4 sech a Grenzen halen an net ze vergläichen si mat deene vun den Transit-Raststätten à la Aire de Berchem.

Déi national Clientèle oder d'Frontaliere géinge sech wuel anescht organiséieren a kaum extra vun der A4 erof fueren, fir ze tanken. Extra Mesurë wieren op alle Fall net néideg.



Op der neier Total-Statioun wieren iwwregens 10 Pompelen a 16 Parkplaze fir Camione virgesinn.

Och wann et net d'Zil vun der Regierung wier, fir d'Zuel vu Camionen ze erhéijen, sou wier op der neier Statioun awer méi Plaz fir dës wéi op där aler.

Eventuell Schlaangen, déi zeréck bis op d'Autobunn ginn, dierften et et net ginn, sou de Minister.

Enn September gouf d'Pompelstatioun zougemaach / Mëttlerweil ass se ofgerappt