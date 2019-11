Vu Januar 2020 u wäert en Nuetszuch vun der éisträichescher Bunn 2 Mol d'Woch vu Bréissel op Wien fueren, mä dëst ouni op der Stater Gare stoen ze bleiwen.

Wisou net iwwer Lëtzebuerg?, wollt de Marc Goergen vun der Pirate Partei wëssen. De Mobilitéitsminister François Bausch äntwert, well just grouss Stied mat enger héijer Offer un Nuetszich matenee verbonne kënne ginn. Dozou gehéiert also Lëtzebuerg net, och well dës Zich mat héijer Vitess iwwert eng laang Distanz an ouni Konkurrenz sollen zirkuléieren.

Dobäi kënnt, dass et sech bei dëser Offer u sech just ëm eng Verlängerung vun engem existenten Zuch handelt, deen tëscht Wien an Düsseldorf fiert.

Den Nightjet vun der ÖBB fiert also geschwë vu Wien op Bréissel an zeréck a passéiert net de Grand-Duché. Wéi et nach vum Minister Bausch heescht, hätten den Nightjet an och aner Nuetszich mat Arrivée oder Destinatioun Stater Gare wéineg Potenzial a ginn dowéinst wuel och net agefouert.