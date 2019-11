D'Handbrems vergiess ze zéien, kann heiansdo fatal Konsequenze mat sech bréngen...

Un der Lëtzebuerger-franséischer Grenz koum et zu enger aussergewéinlecher Decouverte. E Gefier ass agebett an den Trape vun engem Wunnhaus fonnt ginn. E Méindeg gouf den Auto ofgeschleeft.

Stationéiert an der Rue de l'école hätt sech den Auto selbststänneg gemaach, wier erofgefall an tëscht Mauer an Haus gelant.

Wéi et vum Zeien heescht, deen eis d'Foto zoukomme gelooss huet, wär kee blesséiert ginn. Bei der Kollisioun wären awer Schied um Haus entstanen.