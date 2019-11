Vun e Mëttwoch op en Donneschdeg ass d'Sortie N.7 op der Bretelle gespaart. Vun en Donneschdeg Owend dann ass d'N2a deels gespaart.

Vun e Mëttwoch 20 Auer op en Donneschdeg 6 Auer kënnt een net vum Kierchbierg respektiv vun Tréier aus an de Rondpoint Irgäertchen. D'Deviatioun leeft weider iwwert d'A1, do dann um Gaasperecher Kräiz a Richtung Rondpoint Gluck an dann nees zeréck iwwert d'A3 an d'A1 op den Echangeur Hamm.

En Donneschdeg dann ass d'N2a a Richtung Echangeur Hamm an a Richtung Kalchesbréck respektiv dem Fluchhafen zou. Och de Bypass vun der N2 op d'N2a ass gespaart. D'Deviatioune lafe fir béid Richtungen iwwert d'N2 Cents.

D'Communiquéë vu Ponts et Chaussées

Mëttwoch op Donneschdeg:

Chantier dans la bretelle de sortie N°7 de l'échangeur Hamm en provenance de Kirchberg (20-21.11.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la pose de deux portiques dans la bretelle de sortie N°7 de l'échangeur Hamm (Irrgarten) en provenance de Kirchberg à partir du mercredi 20 novembre 2019 vers 20 heures jusqu'au jeudi 21 novembre vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le mercredi 20 novembre vers 20 heures jusqu'au jeudi 21 novembre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• La bretelle de sortie N°7 de l'A1 en provenance de Kirchberg et en direction du rond-point Schaffner (Irrgarten).

Le trafic en provenance de l'A1 du Kirchberg:

• Déviation via l'A1 – croix de Gasperich – A3 – rond-point Gluck – A3 – A1 – échangeur Hamm.

PDF: Detailer zum Chantier vun e Mëttwoch op en Donneschdeg

Donneschdeg op Freideg

Pose de portiques sur la route nationale N2a en direction de l'échangeur Hamm et en provenance de Kalchesbrück/Aéroport (21-22.11.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la pose de deux portiques sur la N2a en direction de l'échangeur Hamm (Irrgarten) et en provenance de Kalchesbrück/Aéroport à partir du jeudi 21 novembre 2019 vers 20 heures jusqu'au vendredi 22 novembre vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le jeudi 21 novembre vers 20 heures jusqu'au vendredi 22 novembre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• La N2a entre le rond-point Schaffner (Irrgarten) en direction de Kalchesbrück (Cents) et de l'aéroport Findel dans les 2 sens;

• Le bypass entre la N2 depuis Sandweiler et la N2a en direction de Kalchesbrück (Cents).

Le trafic en provenance du rond-point Irrgarten et en direction de Cents et de l'aéroport Findel est dévié via la N2-Cents.

Le trafic en provenance de Cents et de l'aéroport Findel en direction du rond-point Irrgarten est dévié via la N2-Cents.

Les informations ci-avant ainsi que les plans de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).

PDF: Detailer zum Chantier vun en Donneschdeg op e Freideg