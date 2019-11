Et misst een awer déi eenzel Variante vum Contournement um selwechten Niveau vergläichen. D'Etüd fir den Tunnel wier am Hierscht 2020 do.

Rezent koum, wann iwwert de Projet vum Hesper Contournement Rieds goung, och d'Iddie vun engem Tunnel an d'Gespréich. Op Nofro vum Hesper Député-Maire Marc Lies bei den zoustännege Ministeren Dieschbourg a Bausch, loossen Dës wëssen, datt natierlech d'Tunnelvariant méi deier gëtt, wéi eng "normal" Strooss ronderëm Hesper a Fenteng ze féieren. Et kéint een awer keng Käschte vu Variante matenee vergläichen, bis datt se um selwechten Niveau kéinte matenee verglach ginn. Wat d'Etüd fir den Tunnel ronderëm Hesper ugeet, wier dat fréistens am Hierscht 2020 de Fall, soen d'gréng Ministeren Wann dann nach alles gutt a séier géif weidergoen, wat d'Avants-Projeten an d'Finanzéierungsgesetz fir de Contournement ugeet, sou wier net virun Enn 2020 mam entspriechenden Gesetzprojet ze rechnen. Dann deelen d'Ministeren Dieschbourg a Bausch nach mat, datt laanscht de Supermarché beim Zucharrêt Houwald an dem neie Shopping-Zenter op der Cloche d'Or wäert eng Passerelle gebaut ginn. Gewaart gëtt nach op Autorisatiounen. Wann dës bis virleien, wier dës Bréck an 60 Schaffdeeg fäerdeg. Absënns lo an der däischterer Wanterzäit ass et op dëser Plaz laanscht d'Strooss extrem geféierlech, fir Foussgänger an Cyclisten tëscht der Cloche d'Or an dem Houwald ze zirkuléieren. Eng Léisung zitt sech also nach. Links PDF: D'Äntwert op déi parlamentaresch Fro