De Pickup vun Tesla soll extra stabil sinn. Ma bei der Presentatioun war genau dat net de Fall...

Tesla wëll an den USA um Marché vun de Pickups matmëschen an huet en Elektro-Pickup virgestallt. Mat deene schwéiere Ween mat grousser, dacks oppener Ladefläch léisst sech an Amerika vill Sue verdéngen.

Den Auto mam Numm „Cybertruck“ huet eng ongewéinlech dräieckeg Form, déi éischter un e Kampfjet erënnert, wéi un e Pickup. D'Karosserie soll extra stabil sinn.

Bei der Presentatioun gouf et allerdéngs eng penibel Pann. D'Demonstratioun fir ze weisen, wéi zolidd d'Fënster ass, ass schif gaangen. Eng metalle Kugel ass derwidder geworf ginn, an d'Tesla-Panzerglas ass gerass.

Am Internet gëtt sech natierlech iwwert des Pann an iwwert déi aussergewéinlech Form vum Won ameséiert.

Le Pdg de Tesla, Elon Musk, dévoile le futur pick-up 100% électrique de la firme, baptisé pour l'instant "cybertruck", à Hawthorne (Californie, Etats-Unis) le 21 novembre 2019 © AFP Le "cybertruck" sera décliné en trois modèles, 39.900 dollars et 400 km d'autonomie pour l'entrée de gamme, jusqu'à 69.900 dollars et 800 km d'autonomiepour le modèle supérieur, a annoncé Elon Musk © AFP Les pick-up et les SUV figurent parmi les véhicules les plus vendus aux Etats-Unis. Les pick-ups ont particulièrement le vent en poupe sur le marché américain, avec quelque 17,5% du marché en 2019 © AFP