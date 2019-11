E Freideg de Moien hunn d'CFL an d'SCNF deen neie Sécherheetsdispositif ETCS virgestallt, fir d'Zich, déi tëscht Frankräich a Lëtzebuerg zirkuléieren.

Déi Lëtzebuerger Zich si scho mat dësem europäesche System ekipéiert, ma déi franséisch Zich missten awer nogerëscht ginn. An dofir ginn et dann och eng Partie Ännerungen um Zuch-Reseau.

25 Zich stinn op der Streck Nanzeg-Metz-Lëtzebuerg zur Verfügung. Ouni den neie Sécherheetsdispositif dierfen d'Zich awer nëmme bis Enn des Joers zu Lëtzebuerg fueren. Fir déi franséisch Zich z'amenagéieren, fuere vum 15. Dezember un nëmmen 12 vun de 25 Zich. Dat bréngt mat sech, dass d'Passagéier zu Thionville wäerten ëmsteige mussen.

Marc Hoffmann, CFL: „An engem Deel vun den Zich, et ginn och eng Rei Zich, déi weiderhin duerchfueren. An op deenen Zich, wou se mussen ëmsteigen, ass et awer garantéiert, dass et quai à quai ass, dat heescht, d'Leit klammen aus dem Zuch eraus an direkt vis-à-vis an en aneren Zuch erëm eran. Mat enger Korrespondenz vu maximal 5 Minutten."

D'Amenagement vum Zuchreseau tëscht Frankräich a Lëtzebuerg kascht ronn 28 Milliounen Euro. De gréissten Deel vun dësem Investissement gëtt vun der Regioun Grand-Est gedroen, de Rescht vun der europäescher Kommissioun. Ma d'Demande wier op der Linn Nanzeg-Metz-Lëtzebuerg op jidder Fall do.

Marc Hoffmann, CFL: „Mir hunn insgesamt e grousse Wuesstem op eiser Passagéierzuel, mä op deem hei Axe hate mer eng Verdueblung an 10 Joer an e plus vu 50% an de leschte 5 bis 6 Joer. Mir rechnen och domadder, dass dat esou weidergeet. Mir leien aktuell bei 4,5 Millioune Passagéier [pro Joer], dat heescht, wann dat esou wieder geet, wäerte mer bei 6 Millioune leien ongeféier a 4 bis 5 Joer."

12.000 bis 16.000 Passagéier fueren all Dag mam TER tëscht Nanzeg an der Stad Lëtzebuerg.