No der Eisebunner-Gewerkschaft Syprolux werfen och d'Amis du Rail aus der Belscher Provënz Lëtzebuerg an engem Schreiwes eng Partie Froen op.

De gratis ëffentlechen Transport, eng politesch Decisioun, déi ze fréi kënnt: Zu där Konklusioun kommen op alle Fall d'Delegéiert vun der Eisebunner-Gewerkschaft Syprolux. Suergen, gi sech am Kontext "Gratis ëffentlechen Transport" awer och iwwert d'Grenze vun onsem Land eraus gemaach. D'"Amis du Rail" aus der Belscher Provënz Lëtzebuerg werfen an engem Schreiwes Froen op, déi och bei der Syprolux beschäftegt hunn.

Parkplazen op der Grenz

De Park&Rail op der Gare vu Klengbetten. Den Ament ginn hei d'Installatioune moderniséiert. 138 Parkplaze sollen hei an Zukunft zur Verfügung stoen, esou steet et offiziell um Internet-Site vun den CFL ze liesen. Dës wäerte vum 1. Mäerz d'nächst Joer u wuel nach méi séier besat sinn. Dovu ginn d'Belsch "Amis du Rail" aus der Provënz Lëtzebuerg aus. Vun deem Ament un ass den ëffentlechen Transport hei am Land nämlech gratis. Iwwerdeems d'Grenzgänger, fir déi puer Kilometer vun Arel op Klengbetten, weider bezuele mussen.

Retarden, Pannen, verlängert Rees-Zäiten

Retarden, verlängert Reeszäiten a Panne sinn e weidere Problem a ploen zanter Joren d'Frontalieren, déi aus der Belscher Provënz Lëtzebuerg bei eis an d'Land schaffe kommen. An d'Aussiichte sinn net roseg.

Op Lëtzebuerger Säit sinn op där Stréck d'Schantercher sou wäit ofgeschloss. Ma an der Belsch wäert nach eng Zäit gerappt a geklappt ginn. Wéi an der Gare vun Arel. Wou d'Infrastruktur nach bis Enn 2020 moderniséiert gëtt. Am Summer d'nächst Joer wäert hei den Trafic fir 3 Woche ganz gestoppt ginn. Ënner anerem ginn déi 3 Quaien verlängert, fir datt 2022 350 Meter laang Zich vu Bréissel erof zu Arel kënne stoe bleiwen. Heibäi handelt et sech ëm Voiturë vum Typ M7, der nächster Doppel-Décker-Generatioun un Zich an der Belsch. Sou laang Convoie kéinten dann awer net weider op Lëtzebuerg fueren.

Manner Clienten op der Streck ënnerwee

Tëscht 2012 an 2018, huet d'Ligne Arel-Lëtzebuerg 15% u Clientë verluer. "D'Leit hunn d'Nues voll", sou d'Belsch "Amis du Rail".

Am Summer 2014 hate sech de Buergermeeschter vun Arel, Vincent Magnus, an den Nohaltegkeetsminister, François Bausch, zu Viville bei Arel Rendez-vous ginn. Do hätt sollen e grousse Park&Rail vun iwwer 1.000 Plazen entstoen. E Projet deen déi belsch Regierung awer vun der Lëscht vun hire Prioritéite gestrach huet. Doriwwer eraus gouf e fir dëse Projet wichtegen 3. Quai souguer ofgerappt.

Fazit: hutt nach e wéineg Gedold

Dat gëllt Generell fir d'Zuchstreck Lëtzebuerg-Bréissel. 2007 war d'Presse schonn op de Schantjen ageluede ginn. Deemools war versprach ginn: d'Zich géife béid europäesch Haaptstied vun 2013 u mat 160 Kilometer an der Stonn verbannen. Neisten Informatiounen no, soll et elo bis Horizont 2026 daueren, iert d'Eisebunn Lëtzebuerg a Bréissel, bannent zwou Stonnen a 5 Minutte verbanne soll.

Also: Hutt nach e wéineg Gedold