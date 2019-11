Déi déidlech Accidenter mat Foussgänger sinn am Zäitraum tëscht 2016 an 2018 däitlech erofgaangen. De Statec huet dozou eng nei Etüd verëffentlecht.

Am Kader vun der Sensibiliséierungscampagne vum Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, der Sécurité Routière an der Police huet de Statec dës Etüd realiséiert.

Tëscht 2016 an 2018 waren am Ganze 509 Foussgänger a 485 Verkéiersaccident verwéckelt. Dovu waren der 15 mat déidleche Suitten, 371 Persoune goufe schro verwonnt an 371 méi liicht.

Et fält op, datt 2018 manner Accidenter mat Foussgänger geschitt sinn. Waren et der 2017 an 2016 nach 180, respektiv 182, goufen d'lescht Joer 147 notéiert.

An de meeschte Fäll koum et zu Accidenter wéi Leit iwwert d’Strooss gaange sinn an e Gefier war op riichter Streck ënnerwee. Am Duerchschneit läit den Alter vun den Affer bei 39 Joer.