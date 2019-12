Den 1. Mäerz 2020 kënnt de gratis ëffentlechen Transport. Eng Reevaluatioun vun de Präisser vu grenziwwerschreidende Ticketen an Abonnementer gouf gemaach.

D'Tariffer fir d'Busser an d'Zich ginn also no ënnen ugepasst.

Et gëtt präziséiert, datt zu Lëtzebuerg selwer d'Präisser fir déi 1. Klass am Zuch déi selwecht bleiwen.

PDF: Präisser DB / SNCB / SNCF

Nouveaux tarifs transfrontaliers à partir du 1er mars 2020

Luxembourg, le 2 décembre 2019 – Le 1er mars 2020, l'utilisation gratuite des transports publics nationaux entrera en vigueur. Comme la gratuité est limitée au territoire national, une réévaluation des prix des billets et des abonnements transfrontaliers, qui sont composés d’une partie luxembourgeoise et d’une partie étrangère, s’est avérée nécessaire.

Les nouveaux tarifs pour les voyages au-delà de la frontière luxembourgeoise se déclinent comme suit :

En bus Les tarifs RegioZone 1 et la RegioZone 2 ont été adaptés en fonction de leur éloignement par rapport au Luxembourg. Par conséquence, les tarifs RegioZone s’appliquent dès le premier arrêt desservi à l’étranger (en provenance du Luxembourg) et vice-versa :





RegioZone 1



RegioZone 2







Actuel



À partir du 1/3/2020



Actuel



À partir du 1/3/2020



Billet deux heures (simple)



5 €



3 €



9 €



5 €



Billet un jour



9 €



5 €



16 €



9 €



Abonnement mensuel



85 €



40 €



135 €



85 €



Abonnement annuel



750 €



360 €



1.190 €



750 €





Le prix du supplément « Studentepass Regio » ne change pas et s’élève à 130 € pour la RegioZone 1 et à 200 € pour la RegioZone 2.

En train Pour les voyages transfrontaliers en train sur le réseau des CFL, les prix des abonnements mensuels et annuels ont été revus à la baisse. Une vue d’ensemble des tarifs des billets journaliers ainsi que des abonnements peut être consultée dans le tableau ci-joint. Les autres tarifs pour les voyages internationaux seront en vente à partir du jour de l’introduction de la gratuité, c.-à-d. le 1er mars 2020. La gratuité ne s’appliquera pas aux déplacements en TGV.

Au niveau national, il est important de noter que, bien que les voyages en 2e classe soient gratuits à partir du 1er mars 2020, les tarifs de la 1re classe resteront inchangés :





Tarifs 1ère classe



Billet courte durée



3 €



Billet longue durée



6 €



Abonnement mensuel courte distance



37,50 €



Abonnement annuel courte distance



330 €



Abonnement annuel réseau



660 €



Abonnement annuel pour personnes âgées



200 €



Oeko-Pass



75 €





Par ailleurs, l’achat d’un « surclassement », c.-à-d. d’un supplément pour la 1re classe, ne sera plus possible à partir de cette date.

Renseignements Les conseillers en mobilité sont à disposition des voyageurs pour toute information supplémentaire. Les détails peuvent être consultés sur les sites suivants ou obtenus auprès des centrales téléphoniques :

Mobilitéitszentral : www.mobiliteit.lu / 2465 2465

CFL : www.cfl.lu / 2489 2489

Ville de Luxembourg : bus.vdl.lu / 4796 2975

Luxtram : www.luxtram.lu / 27 20 39 1

TICE : www.tice.lu / 57 42 32 991

Pour rappel, la validité des abonnements annuels conclus à partir du 1er mars 2019 n’est plus donnée pour une durée intégrale de 12 mois. Aucun remboursement n’est effectué pour un abonnement dont la validité (théorique) dépasse le 29 février 2020. Les cartes de libre parcours restent valables jusqu’à la fin février 2020.