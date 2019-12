Et ass den Albdram vun all Automobilist... eng Sekonn net opgepasst a schonn ass een Affer vun engem Verkéiersongléck.

Geeschterfuerer gëtt et schonn zanter der Automobilindustrie an och am Joer 2019 ass et ëmmer nach en Thema. Ëmmer nees tauche Videoe vu Geeschterfuerer an de sozialen Netzwierker op, bei deenen engem d'Schudderen ausginn.

Wat maache Ponts et Chaussées fir dëse Problem ze minimaliséieren? Ginn et Systemer, déi ee warnen? A wat soll een am Fall maachen, wann ee mierkt, dass ee falsch gefuer ass, respektiv wann ee mierkt, dass een engem op der Autobunn entgéint kënnt? A wéi kann ech fir meng eege Sécherheet an esou engem Fall suergen? E Problem, deen der Police de la Route schonn zanter Längerem bekannt ass.

Präventioun wëll net ëmmer heeschen, dass et zu kengem Tëschefall méi kënnt. D'Grënn si meeschtens ëmmer déi selwecht. Och wann 2003 Schëlder opgestallt goufen, fir d'Automobilisten ze warnen, kënnt et leider awer ëmmer nees zu Falschfuerer. Op all onsen Autobunnsbrëtelle sti Schëlder, déi ee sollen dorop opmierksam maachen, wann ee falsch fiert.

Déi heefegst Excusen, déi vu Geeschterfuerer gebraucht ginn, sinn oniwwersiichtlech Beschëlderung, schlecht Siicht duerch d'Wiederkonditiounen, net opgepasst, Selbstmordgedanken an d'Gewunnecht u Lénks- oder Rietsverkéier.

E Grupp vu Studente vun der Universitéit zu Saarbrécken hat d'Iddi, fir dës Problematik mat Kazenaen ze bekämpfen. Kazenaen, déi mierken, wann een de falschen Wee laanscht fiert. Eng Erfindung, déi och Ponts et Chaussées hei zu Lëtzebuerg aféieren wollt, leider awer vun däitscher Säit net geklappt huet. Alles, wat bis ewell ëmgesat gouf, verhënnert net, dass et ëmmer nees zu esou Virfäll kënnt. An Däitschland ginn et 5 Meldunge pro Dag, hei zu Lëtzebuerg ginn et keng exakt Zuelen.

Am Endeffekt ass et de gesonde Mënscheverstand, mat deem een esou Tëschefäll evitéiere kéint. Zu Lëtzebuerg ginn all déi geféierlech Plaze per Kamera iwwerwaacht a sinn och beschëldert. Et läit also an den Hänn vun den Automobilisten.