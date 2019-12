Dëst geet aus der Mobilitéitsstrategie MODU 2.0 vun der Regierung ervir. Mam Covoiturage kéint den Auto awer effikass an d'Mobilitéitskette passen.

Bis 2025 missten 73.000 Automobilisten op aner Transportmëttelen ëmsteigen, fir datt d'Regierung hir Ziler areeche kann. Dëse Calcul huet d'Fondation IDEA an engem Artikel iwwer d'nohalteg Mobilitéit zu Lëtzebuerg publizéiert.

E Mëttwoch de Moie war och en Debat iwwer dee Sujet. An der Regierung hirer Mobilitéitsstrategie MODU 2.0 heescht et jo, datt all Moien 250.000 fräi Autossëtzer an d'Stad Lëtzebuerg gefuer kommen. Mam Covoiturage kéint den Auto awer dat klengsten an effikassten Element am ëffentlechen Transport ginn, sot den Fondateur vun der Plattform mam Numm ''Klaxit'' Julien Honnart e Mëttwoch.

Seng Entreprise ass elo och responsabel fir de Covoiturage zu Lëtzebuerg. De Site copilote.lu soll ëmgekrempelt ginn. Den Auto géing och mam Covoiturage awer e wichtegt Element an der Mobilitéitsketten bleiwen, esou sot den Generaldirekter vun Arval Gerry Wagner. Et kéint een nämlech monetär a fiskal Ureizer fir d'Leit ubidden.

Och d'Entreprisë kéinten d'Leit, déi zesumme mat anere Salariéen an engem Auto op d'Schaff kommen, belounen. Zum Beispill mat besonnesch favorabele Parkplazen.