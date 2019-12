D'CFL annoncéieren eng Rëtsch Changementer fir d'neit Joer, ënner anerem den neien Horaire, awer och aner Ännerungen, déi vum 15. Dezember u gëllen.

Op der Stater Gare geet zum Beispill den neie Quai 5 mam Gleis 11 op, d'Gleis 10 gëtt iwwerdeems reaktivéiert. Déi provisoresch Foussgänger-Passerelle wäert an enger Woch och accessibel sinn.

Da gëtt et op Linnen eng Rei Upassungen.

Ënner anerem ginn d'Zich um Tracé Kautebaach-Wolz ëm eng véierel Stonn decaléiert, fir besser Connectioune méiglech ze maachen.

Da kënnt eng nei Linn, déi vu Péiteng bis op Dummeldeng fiert, mam Ziel, fir d'Gare Pafendall nach méi mat anzebezéien.

A Richtung Däitschland funktionéiert an Zukunft iwwerdeems eng direkt Linn tëschent der Stad Lëtzebuerg a Wittlich, dat natierlech via Tréier. Laangfristeg gëtt hei déi Säit der Musel d'West-Variant genotzt, déi jo am Gaang ass reaktivéiert ze ginn. Mat dëser neier Linn géingen och d'Gare laanscht déi Lëtzebuerger Linn 30 nees besser zerwéiert ginn.

Bei den TGVe gëtt elo nieft Montpellier och nees Marseille ugesteiert. Pro Dag ginn déi béid südfranséisch Destinatioune mat engem Aller-Retour zerwéiert.



Da gëtt dat anert Joer och um Reseau geschafft, dat virun allem an de Schoulvakanzen.