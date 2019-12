Iwwer 50.000 Tonne Streesalz ginn am Wanter op de Stroosse vu Ponts et Chausseés an de Gemengen am Land gestreet.

Streesalz huet nämlech déi physikalesch Eegenschaft, Äis opzedeeën an esou d'Stroossen äisfräi ze halen. Am Wanter ass dat e grousse Plus fir d'Sécherheet. Trotzdeem huet Streesalz net just Virdeeler. Virun allem am Kader vum Naturschutz kann d'Salz problematesch sinn, seet den Yves Krippel, Direkter adjoint vum Naturpark Uewersauer.

Eng ganz Rëtsch Planze verdroen d'Salz nämlech net. Se gi reegelrecht verätzt. De Buedem ronderëm dee Beräich, wou Salz gestreet gëtt, huet och e vill méi héije Salzundeel, wéi dat normalerweis de Fall ass. Dat bedeit, dass op deene Plazen, wou ze vill Salz ass, just Planzen iwwerliewen, déi halophil sinn, also d'Salz gären hunn. Dat sinn awer dacks Planzen, déi hei net heemesch sinn.

Eng Alternativ zum Salz?



Op de Stroosse gëtt et aktuell keng Alternativ zum Salz. Wann een also d'Autobunnen an d'Landstroossen am Wanter well äisfräi halen, ass een op d'Salz ugewisen. Trotzdeem sicht ee bäi Ponts et Chaussées no neie Méiglechkeeten, fir manner Salz ze verbrauchen. Engersäits kann een esou Käschte spueren an anerersäits mécht een eppes fir den Naturschutz, well dat Salz, dat gestreet gëtt, kënnt fréier oder spéider an d'Grondwaasser. Hei zu Lëtzebuerg ass dat aktuell nach kee Probleem. Am Ausland ginn et awer op deene Plazen, wou vill Streesalz benotzt gëtt, eng héich Salzkonzentratioun am Drénkwaasser.

Dowéinst teste Ponts et Chaussées verschiddenen Techniken, fir manner Salz am Wanter ze verbrauchen. Aktuell huet ee fir d'Autobunn e spezielle Camion, deen "Salzlauge" op d'Fuerbunn sprëtzt. Hei brauch ee knapps 80% manner Salz wéi mat engem klassesche Streecamion an d'Stroosse sinn trotzdeem sécher. D'Laug, déi iwwert d'Fuerbunn gesprëtzt gëtt, bleift wesentlech besser op der Strooss leien. Dowéinst kënnt och manner Salz an d'Ëmwelt. Et wierkt also just do, wou et soll. An Däitschland ass et aus deem Grond schonn zanter Jore verbueden, als Privatpersoun sougenannten „Tausalz" ze gebrauchen. D'Leit mengen et vill ze gutt mam Salz. Normalerweis brauch een tëscht 15 an 20 Gramm pro Quadratmeter fir d'Äis opzedeeën. Alles, wat doriwwer erausgeet, ass ze vill a lagert sech an der Natur of.

Eng Alternativ fir d'Salz kann de Split oder Sand sinn. Deen deet zwar d'Äis net op, mä mécht et manner glat. Wann een de Split fir déi grouss Fläche benotzt a just nach fir déi wierklech geféierlech Plaze Salz street, wéi eng Trap oder eng Afaart, dann deet een der Natur eppes Guddes, seet den Yves Krippel vum Naturpark Uewersauer. Dofir gëtt et och vum Naturpark eng "Fiche Technique" iwwert d'Salzstreeën, an där genau erkläert steet, op wat een oppasse soll.

An der Waasserschutzzon 1 vum Stau zu Esch/Sauer ass et schonn zanter Joerzéngte verbueden, iwwerhaapt Salz op d'Strooss an op de privaten Terrain ze geheien. Do muss een op Alternativen zeréckgräifen, wéi zum Beispill de Split. Trotzdeem ass dat net fir alleguer d'Stroossen am Land eng Alternativ. Wann een nämlech géing mam Split streeën, da bréicht ee 14 Mol méi Split, wéi wann een et géing mat Salz maachen. Dat wier net wirtschaftlech, well et misst een de Split nom Wanter och erëm opsammelen, sou de Ralph Di Millio vu Ponts et Chaussées.

Fir déi enorm Mass Salz direkt asazbereet ze hunn, hu Ponts et Chaussées iwwerall am Land Salzlager. Vun hei gëtt d'Streesalz dann op déi eenzel Camione gelueden a gëtt moies tëschent 2 a 4 Auer ausgestreet. Domat soll garantéiert ginn, dass d'Stroosse sécher fir de Beruffstrafick sinn.

Wichteg ze wëssen ass och, dass d'Salz, wat een am Baumaart kafe kann, just bis -5 Grad wierkt. Gëtt et méi kal, brauch een eng speziell Salzmëschung oder Split.