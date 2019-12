Éischt autonom Autoe solle Mëtt nächst Joer op de Lëtzebuerger Stroosse fueren, dat op enger Teststreck am Raum Schengen.

Och déi national Frequenze sollen am Laf vum nächste Joer versteet ginn, dat Informatiounen, déi um Bord vun der 5G-Konferenz bekannt goufen.

Déi 5. Generatioun vum mobillen Internet ass vill méi séier. Fir d‘Experten awer net den Haaptavantage, dat wier d‘Latenz-Zäit, déi d'autonoomt Fueren eréischt technesch méiglech mécht.

An engem Projet schafft d’Post an engem Konsortium mat 24 internationale Partner un enger Teststreck am Raum Schengen. D’Analys vun den Emplacementer vun den Antennen ass ofgeschloss, 5 bis 7 sollen um Tronçon Schengen, iwwert Beetebuerger-Kräiz op Metz installéiert ginn.

Mëtt nächst Joer sollen éischt autonom Autoen op de Stroosse fueren, esou de Cliff Konsbruck vun der Post.

Fir d‘Frequenze vum 5G ze kafen, ass den Undrang zu Lëtzebuerg grouss. Soudatt net herno ee Provider eleng de Reseau wäert hunn.