Op den 3.900 Meter tëscht dem Waldhaff a Gonnereng wäert an Zukunft d'Vitess vun den Automobilisten a Camionschauffere gemooss ginn.

De Streckeradar moosst net just d'Vitess zu engem gewësse Moment, ma op der ganzer Streck tëscht dem Waldhaff a Gonnereng. Hei dierf en Auto 90 Kilometer an der Stonn fueren, e Camion just 75 km/h. D'Toleranz läit hei bei 3 km/h.

Et ass z'erwänen, datt wärend der Testphase d'Vitesse wuel gemooss ginn, ma Strofe wäert et keng ginn. D'Fotoen, déi vun den Automobiliste geholl ginn, ginn direkt geläscht.

Weider präziséiere Ponts et Chaussées, datt si matdeele wäerten, wann d'Radare bis komplett schaarf gestallt ginn.

De Communiqué

Début de la phase-test du radar-tronçon sur la N11, entre Waldhof et Gonderange (13.12.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées informe que la phase-test du radar-tronçon sur la route nationale N11, entre Waldhof et Gonderange, débutera le vendredi 13 décembre 2019. Le radar-tronçon calcule la vitesse moyenne de tous les automobilistes sur une longueur d'environ 3900 mètres.

La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon pour les voitures est de 90km/h et de 75km/h pour les poids lourds. Une tolérance de 3km/h sera déduite de la valeur calculée.

À noter que durant cette phase-test, aucun avertissement taxé ou procès-verbal ne s'en suivront. Toutes les photos prises lors des tests seront supprimées après avoir été prises.

Le début de la phase répressive sera communiqué en temps voulu.