Eleng am leschte Mount goufen zu Lëtzebuerg ronn 20 Persounen ugestouss, dorënner en déidlech blesséierte Foussgänger zu Esch.

Tëscht 2016 an 2018 hu 15 Foussgänger hiert Liewe gelooss an am Duerchschnëtt ass all zweeten Dag e Foussgänger ugestouss ginn.

Déi Zuelen huet de Statec Enn November verëffentlecht. Där Etüde no haten an 30 Prozent vun de Fäll d'Foussgänger selwer mat Schold um Accident. Iwwert d'Ursaache vun den Accidenter wär awer nach net genuch gewosst, fënnt d'Securite routière.

Am Wanter an an der Däischtert geschéie méi Accidenter mat Foussgänger. Bei deene meeschten Accidenter geet de Foussgänger iwwert d’Strooss an den Auto fiert riicht aus. An 79 Prozent vun de Fäll sinn d’Foussgänger deen Ament op engem Zebrasträifen. Eng Erklärung heifir: d’Chauffere gesinn d’Foussgänger net.

D’Police, d’Sécurité routière an de Mobilitéitsministère hu scho virun zwee Joer eng Campagne lancéiert, datt d’Leit sech sollen hell kleeden a Saachen undoen, déi reflektéieren. Donnéeën, op méi Leit sech méi siichtbar maachen, ginn et bis elo awer keng. Gläichzäiteg ginn et Reegele fir d’Gemengen, wéi Zebrasträife sécher solle gestallt ginn.

An der Statistik iwwerrepresentéiert sinn d’Altersgruppe 75 + an déi 15 bis 24 Joer al. Bei den eelere Leit kéint ee sech dat erklären, esou d’Sécurité routière, well déi manner gutt gesinn, héieren a sech a Sécherheet brénge kennen. Bei deene Jonken allerdéngs net.

De Paul Hammelmann vun der Sécurité routière:

“Effektiv, et gesäit ee Leit, méi Jonker wéi Aler, mam Handy iwwert d'Strooss goen. Déi sinn net konzentréiert. An et gesäit een der och déi näischt héieren, well se d'Oueren zougepecht hunn. Effektiv, mee dat sinn awer marginal Phenomener, menge mer. Mir mengen awer, et misst entretemps agebiergert sinn, net einfach sou an d'Strooss ze lafen, och net wann en Zebrasträifen do ass.“

Leider géif de Statec a senger Etüd nëmmen déi Accidenter erfaassen, bei deenen et e Procès verbal gouf, dat heescht bei deenen d’Police op der Plaz war.

"Sou datt mer eigentlech an deene Statistiken hei net komplett sinn, well nach Zwee-Drëttel Accidenter dobäikommen, wou keng Police op der Plaz war, déi dann net analyséiert ginn. D'Konsequenze vun engem Accident, ob et Blesséierter oder schwéier Blesséierter oder esouguer Doudeger ginn, dat ass eng Saach. Mee d'Ursaache vum Accident ginn net alleguer erfuerscht, well mer se eben net alleguer hunn.”

Wat d’urbanistesch Plangen ugeet, géif zum Beispill um Kierchbierg sech mëttlerweil Méi gemaach ginn, fir d’Stad, Foussgänger a Mobilité douce gerecht ze maachen. D’Géigebeispiller wieren allerdéngs de Belval an d’Cloche d’Or – do hätt nach ëmmer den Auto Prioritéit.