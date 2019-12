Den 13. Dezember 2019 gouf e groussherzoglecht Reglement verëffentlecht mat de Stroossen, déi bei Schnéi an Äis net dierfe befuer ginn.

Pénktlech wa moies nees d'Stroosse kënnen ugezunn ginn, mécht d'Regierung och public, wéi eng Stroossen am Land net dierfe gefuer ginn, wann et glat ass oder Schnéi läit.

Et sinn dëst Joer 29 Stroossen, wou e Fuerverbuetsschëld steet mat der mentioun drënner "en cas d'enneigement ou de verglas", wou et deemno a béide Richtunge verbueden ass, drop ze zirkuléieren- eeben, wann et glat ass, oder d'Stroosse wäiss sinn.

Dëst wëll awer net heeschen, datt dës Stroossen per se net gestreet ginn, mä an awer gëllt de Fuerverbuet.

Heirënner falen, vun dësem 17. Dezember un, z.b. d'Strecken iwwert de Stafelter, d'Fléiber oder den Izegerstee, grad wéi d'Stroossen tëscht Fëlschdref an Altwis, tëscht Walfer an dem Briddel, tëscht Lellgen an Holztem an d'Nationalstrooss via Aassel - fir nëmmen dës ze nennen.

Wee sech net un d'Fuerverbuet am Fall vun Schnéi an Äis hält, riskéiert natierlech entspriechend protokolléiert ze ginn.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2019 concernant la réglementation temporaire de la circulation en cas d'enneigement ou de verglas sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l'État.

Art. 1er.

En cas d’enneigement ou de verglas , aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs :

voie publique



localisation du tronçon



délimitation du tronçon



N27C



Barrage entre N27 et CR316



du PK 0 jusqu’au PK 700, dans les deux sens



CR101



Schoenfels - Gosseldange



du PK 28.760 jusqu’au PK 30.630, dans les deux sens



CR105B



N12 - CR105



du PK 0 jusqu’au PK 535, dans les deux sens



CR119



Luxembourg - Stafelter



du PK 0 jusqu’au PK 1.741, dans les deux sens



CR120



Rollingen - Schoos



du PK 780 jusqu’au PK 5.240, dans les deux sens



CR122A



Wormeldange - Wormeldange/Haut



du PK 10 jusqu’au PK 427, dans les deux sens



CR125



Walferdange - Stafelter



du PK 341 jusqu’au PK 2.527, dans les deux sens



CR126B



Senningerberg - Hostert



du PK 0 jusqu’au PK 858, dans les deux sens



CR130



Schiltzberg



du PK 4.910 jusqu’au PK 5.850, dans les deux sens



CR147



Roedt - CR145



du PK 172 jusqu’au PK 1.545, dans les deux sens



CR148A



Assel - N28



du PK 250 jusqu’au PK 655, dans les deux sens



CR155



Filsdorf - Altwies



du PK 1.475 jusqu’au PK 3.730, dans les deux sens



CR174



Hussigny - Differdange



du PK 0 jusqu’au PK 2.300, dans les deux sens



CR176



Lamadelaine - Vesquenhaff



du PK 1.460 jusqu’au PK 6.329, dans les deux sens



CR176A



CR176 - Lasauvage



du PK 0 jusqu’au PK 1.250, dans les deux sens



CR181



Bridel - Bereldange



du PK 8.830 jusqu’au PK 11.022, dans les deux sens



CR215A



Luxembourg - Bridel



du PK 0 jusqu’au PK 805, dans les deux sens



CR226



Luxembourg - Itzig



du PK 1.345 jusqu’au PK 2.939, dans les deux sens



CR226



Contern - Syren



du PK 11.353 jusqu’au PK 13.689, dans les deux sens



CR316



Mecher - Kaundorf



du PK 2.614 jusqu’au PK 4.000, dans les deux sens



CR323



Lellingen - Holzthum



du PK 1.165 jusqu’au PK 7.688, dans les deux sens



CR337



Hautbellain en direction de Wathermal (B) jusqu’à la frontière



du PK 11.738 jusqu’au PK 13.912, dans les deux sens



CR351



Diekirch - Erpeldange



du PK 866 jusqu’au PK 3.470, dans les deux sens



CR356



Ermsdorf - Savelborn



du PK 7.450 jusqu’au PK 11.450, dans les deux sens



CR356B



Folkendange - Reisermillen



du PK 0 jusqu’au PK 2.350, dans les deux sens



CR364



Dillingen - Beaufort



du PK 120 jusqu’au PK 3.975, dans les deux sens



CR376



Grindhausen - CR339



du PK 1.390 jusqu’au PK 2.369, dans les deux sens



CR377



Intersection N7 - Brandenbourg



du PK 0 jusqu’au PK 1.760, dans les deux sens



CR379



Michelau - N7 (Flébour)



du PK 0 jusqu’au PK 3.230, dans les deux sens





Cette disposition est indiquée par le signal C,2 et complété par un panneau additionnel portant l’inscription « en cas d’enneigement ou de verglas ».

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.