Den 31. Dezember 2019 an den 1. Januar 2020 ass am ganze Land den ëffentlechen Transport gratis. Dat deelt de Verkéiersverbond mat.

Dës Ännerung gëlt den 31. Dezember vu moies um 4 Auer an eriwwer ass et den 1. Januar 2020 um 24h00. De gratis ëffentlechen Transport bezitt sech awer just op déi 2. Klass, déi 1. Klass um Zuchreseau bleift payant.

Et ginn awer och eng ganz Partie Spezial-Horairen iwwert d'Feierdeeg.

Période de Noël

De manière générale, et comme chaque année, tous les transports publics seront suspendus à partir de 20h00 le mardi 24 décembre 2019 (réveillon de Noël).

Il en est de même pour les services de transport spéciaux Adapto pour personnes à mobilité réduite. Les heures de fonctionnement sont les suivantes :

• Le mardi, 24 décembre : fin des transports à 20h00 (id. aux transports publics)

• Le mercredi, 25 décembre : transports assurés entre 8h00 et 22h00

• Le jeudi, 26 décembre : transports assurés entre 7h00 et 22h00

• Le mardi, 31 décembre : transports assurés entre 7h00 et 24h00

• Le mercredi, 1er janvier : transports assurés entre 8h00 et 22h00

Les commandes Adapto devront être faites suffisamment à l’avance. Les clients devront éventuellement s’adapter aux contraintes imposées par un parc de véhicules limité.

Train :

Les CFL assureront le transport tout au long des journées du 25 décembre et 26 décembre 2019 selon l’horaire des jours fériés.

Bus :

Les autobus des réseaux AVL, CFL, RGTR et TICE termineront le soir du 24 décembre à 20h00 et ne reprendront leur service que vers 8h00 du matin le mercredi 25 décembre 2019 (Noël) et ce selon l’horaire des dimanches et jours fériés. Le jeudi 26 décembre 2019, les bus fonctionneront selon l’horaire habituel des dimanches et jours fériés. Le Late Night Bus du TICE chômera entre le mercredi 25 décembre et le jeudi 26 décembre 2019.

Le Call-a-Bus de la Ville de Luxembourg fonctionnera normalement durant la période de Noël, excepté le 24 décembre où le service ne fonctionnera que jusqu’ à 20h00 au lieu de 24h00.

Les détails des dernières courses assurées sur le réseau AVL le 24 décembre ainsi que les premières courses exécutées les 25 décembre et 1er janvier sont repris sur le site sylvestre.vdl.lu

Tram :

Pendant la période de Noël, le tram circulera selon l’horaire suivant :

• Le mardi 24 décembre :

Trajet Luxexpo – Stäreplaz/Étoile : dernier départ Luxexpo : 20h24

Trajet Stäreplaz/Étoile – Luxexpo : dernier départ Étoile : 20h42

• Le mercredi 25 décembre :

Trajet Luxexpo – Stäreplaz/Étoile :

Premier départ Luxexpo : 07h04

Dernier départ Luxexpo : 23h34

Trajet Stäreplaz/Étoile – Luxexpo :

Premier départ Stäreplaz/Étoile : 07h22

Dernier départ Stäreplaz/Étoile : 23h52

• Le jeudi 26 décembre :

Le tram circule aux horaires et fréquences du dimanche.

Retrouvez toutes les informations sur :

http://www.luxtram.lu/fr/horaires-et-frequences-de-circulation/

Saint-Sylvestre et Nouvel An

Train :

Les CFL assureront le transport tout au long de la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 sur toutes les lignes de chemin de fer nationales. Entre minuit et 6 heures du matin, des trains spéciaux circuleront chaque heure et dans les deux sens :

• Entre Troisvierges et Rodange (via Luxembourg et Esch-sur-Alzette)

• Entre Wasserbillig et Rodange (via Luxembourg et Dippach)

• Entre Luxembourg et Kleinbettingen

La correspondance entre ces trains sera assurée à Luxembourg.

Bus :

Le mardi 31 décembre 2019, les bus CFL, RGTR et TICE (avec le service de nuit) circuleront selon leur horaire normal.

La Ville de Luxembourg informe qu’à l’occasion du réveillon du Nouvel An (Saint-Sylvestre), c’est-à-dire dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, les sept lignes du réseau City Night Bus, ainsi qu’une partie du service de ligne régulier continueront à fonctionner pendant toute la nuit. Ainsi, certaines lignes régulières continueront à circuler suivant la même cadence qu’en soirée et l’horaire sera étendu depuis la dernière course de l’horaire normal jusqu’à environ 05h30 le matin du Nouvel An, tandis que les lignes du réseau nocturne City Night Bus circuleront selon leur cadence habituelle jusqu’à 06h30 le matin du Nouvel An.

Les détails des lignes en circulation seront publiés sur le site sylvestre.vdl.lu

Le mercredi 1er janvier 2020, jour du Nouvel An, la reprise du service pour les réseaux AVL, CFL (bus) et RGTR est prévue vers 8h00. Le réseau des TICE par contre fonctionnera selon l’horaire normal des jours fériés.

Pour les personnes à mobilité réduite, l’horaire du Call-a-Bus est étendu au-delà de minuit pour assurer un service jusqu’à 5h00 du matin du 1er janvier 2020. Les personnes qui souhaitent profiter de ce service sont priées de réserver leur Call-a-Bus suivant les modalités habituelles au numéro 4796-4797.

Informations supplémentaires sur callabus.vdl.lu

Pour assurer le transport à travers le pays, de nombreuses communes ont mis en place des services spéciaux qui peuvent être consultés auprès des services communaux respectifs.

Tram :

Du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 le tram circule sans interruption jusqu’au matin, avec une fréquence de 15 minutes à partir de 21h45 :

• Trajet Luxexpo – Stäreplaz/Étoile : dernier départ à 05h45

Trajet Stäreplaz/Étoile – Luxexpo : dernier départ à 06h03

• Le mercredi 01 janvier :

Trajet Luxexpo – Stäreplaz/Étoile :

Premier départ Luxexpo : 07h04

Dernier départ Luxexpo : 23h34

Trajet Stäreplaz/Étoile :

Premier départ : 07h22

Dernier départ Stäreplaz/Étoile : 23h52

Retrouvez toutes les informations sur :

www.luxtram.lu/fr/horaires-et-frequences-de-circulation

Guichets et points de vente



La Centrale de mobilité (Mobilitéitszentral) dans la Gare de Luxembourg fermera ses guichets le 24 décembre à 19h00 et rouvrira ses guichets le mardi 25 décembre à 9h00 du matin. Le call center suit ces horaires. La Centrale de mobilité à la Gare de Belval-Université est fermée les jours fériés.

Les guichets « Info-Box » des AVL situés 20-22, rue des Bains fermeront leurs portes à 17h00 les 24 et 31 décembre 2019.

Le guichet du TICE à la Gare de Esch-sur-Alzette sera ouvert pendant les matinées du 24 et 31 décembre entre 07h45 et 11h45 et il fermera ses portes le 25 et le 26 décembre. Le call center sera disponible le 24 et 31 décembre de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et sera fermé le 25 et le 26 décembre.

Pour les CFL, en ce qui concerne l’ouverture des différents points de vente et d’information en Gare de Luxembourg lors des jours de Noël, les horaires sont les suivants :

Contacts utiles

• Renseignements nationaux (Mobilitéitszentral) : 2465 2465 / www.mobiliteit.lu

• Renseignements Ville de Luxembourg (AVL) : 4796 2975 / bus.vdl.lu

• Renseignements chemins de fer (CFL) : 2489 2489 / www.cfl.lu

• Renseignements TICE : 574232 999 / www.tice.lu

• Renseignements Luxtram : 27 20 39 1 / www.luxtram.lu

Certaines communes mettent en place des services spéciaux qui pourront être consultés auprès des services communaux respectifs.