Wou si mer drun mat den neie Kontrollstatioune vun der SNCT?

Dat wollt den DP-Deputéierten André Bauler vum Mobilitéitsminister François Bausch an enger parlamentarescher Fro wëssen.

Deen äntwert, datt d'Kontrollstatioun zu Maarnech an den éischte 6 Méint vum nächste Joer opgeet. Parallel dozou mécht Wëlwerwolz no an no zou. Et soll eng Iwwergangsperiod gi vun 3 Méint.

Op de Fridhaff kënnt keng Kontrollstatioun vun der SNCT, dorausser géif näischt ginn, informéiert de Minister Bausch.

Zu Jonglënster ass dogéint weider eng technesch Kontrollstatioun geplangt. Dat soll 2021 konkret ginn.