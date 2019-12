De leschten Dag vun dësem 2019 steet scho virun der Dier a mam Joreswiessel erwaarden ons och eng ganz Partie Verännerungen.

Am Transport ginn d’Ännerunge ganz eendeiteg a Richtung méi Nohaltegkeet. Fir d’Klimaziler anzehalen, déi sech Lëtzebuerg fir d’Joer 2020 gesat huet, mussen am neie Joer eng Millioun Tonnen CO2 manner ausgestouss gi wéi 2019.

Ännerungen 2020 / Reportage vum Monica Camposeo

Ee Changement kënnt dofir op der Pompel. De Verkaf vu Bensin an Diesel mécht bal zwee Drëttel vun den Emissiounen aus, déi Lëtzebuerg ugerechent ginn. Fir manner Sprit ze verkafen, kënnt dofir mam neie Joer och eng Hausse vun den Accisen.

Geplangt sinn 3 bis 5 Cent op den Diesel an 1 bis 3 Cent op de Bensin. Domadder soll virun allem den Tanktourismus erofgeschrauft ginn. 2021 kënnt dann eng CO2-Steier op de Bensin, den Diesel an de Masutt dobäi.

Fir de Beruffstrafic dann an de Grëff ze kréien, gëtt jo scho méi laang vun engem Ausbau vun der A3 geschwat. Ugangs 2020 soll et esou wäit sinn, da gëtt d’Autobunn tëscht der franséischer Grenz an dem Gaasperecher Kräiz vun 2 op 3 Spueren ausgebaut. 5 Joer sollen d’Aarbechten daueren. Am Chantiersberäich gëllt Vitesse 70!

A fir all déi, déi sech am neie Joer méi nohalteg fortbeweege wëllen, gëtt et eng gutt Noriicht: De staatleche Subsid fir Elektroautoen, Brennstoffzellen-Gefierer a Plug-in-Hybriden, déi en CO2-Ausstouss vun ënner 50 Gramm pro Kilometer hunn, gëtt verlängert.

D'Primme wier den Ament nach néideg, fir d‘Elektromobilitéit zu Lëtzebuerg méi attraktiv ze maachen. Beim Kaf vun Autoen oder Camionnetten, déi 100% elektresch fueren, ginn et 5.000€, fir Hybridautoen 2.500€.

Bis zu 500€ kritt ee fir elektresch Gefierer wéi Scooteren, Vëloen oder Motoen. D’Primme gëlle fir all d’Gefierer, déi bis den 31. Dezember 2020 fir déi éischte Kéier zougelooss goufen.

A ganz am Zeeche vun der nohalteger Mobilitéit steet am neie Joer och den ëffentlechen Transport, dee vu Mäerz u jo gratis ass. D'Tariffer fir d'Busser an d'Zich, déi iwwer d’Grenz fueren, goufen dofir och no ënnen ugepasst. Fir déi 1. Klass am Zuch kënnen ze notzen, bleiwen d’Präisser d’nämmlecht.

Vum gratis ëffentlechen Transport an der 2. Klass kann awer och schonn um 31. Dezember an um 1. Januar profitéiert ginn.

Indextranche, Dampmelder, Patientendossier

Dat neit Joer fänkt mat enger Ännerung am Portmonnie un. De Resultater vum Statec no depasséiert den Index dëse Mount de Seuil vun 873,94 Punkten. Den Inflatiounstaux läit domadder bei 1,7 Prozent.

Och wann dat bedeit, dass villes méi deier ginn ass, dierfe sech d'Salariéën vum 1. Januar un op 2,5 Prozent méi an der Paie freeën.

D'Pensiounen an déi staatlech Subventioune klammen och. Wéini genee de CEDIES ugepasst gëtt, ass awer nach net gewosst, spéitstens fir dat neit akademescht Joer.



A mat de Suen, déi een duerch d’Indextranche um Konto méi huet, kann ee sech jo zum Beispill en Dampmelder uschafen. Déi ginn nämlech vum nächste Joer un an alle Gebaier, wou op d'mannst ee Logement dran ass, obligatoresch.

Beim Kaf vun esou engem Feiermelder sollt ee virun allem oppassen, dass en C E Zeechen drop ass. A wa Batterien dra sinn, ass et wichteg, dës och reegelméisseg ze wiesselen.

Um Beispill vun engem Eefamilljenhaus, soll een op all Stack ee Melder am Gank ubréngen an och nach een an der Schlofkummer. D'Proprietäre vu Gebaier, déi scho stinn, hunn 3 Joer Zäit, fir dës nei Obligatioun ëmzesetzen.

An eng weider Ännerung gëtt et an der Santé : No enger Testphas mat mëttlerweil schonn 59.000 fräiwëllege Patienten, soll am neie Joer de gemeinsame Fleegedossier, oder och Dossier de Soins Partagé, kommen. Dësen elektroneschen Dossier regroupéiert all d'Informatiounen iwwert den Gesondheetszoustand vum Patient. Esou soll d’Kontinuitéit vun der medezinescher Versuergung garantéiert ginn.

Fir de gemeinsame Fleegedossier fir all d’Assuréen kënnen ze generaliséieren, gëtt awer nach op d’Publikatioun vum Règlement Grand-Ducal gewaart.

A weider Informatiounen zum gemeinsame Fleegedossier fannt Dir um Internetsite www.esanté.lu.

An um Sonndeg kucke mir op d’Mobilitéit a wat sech an dësem Beräich am neie Joer verännere wäert.