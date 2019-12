Net nëmmen op der Pompel gëtt et méi deier fir d’Autosfuerer. Och wann een elektresch ënnerwee ass, muss ee vum nächste Joer u méi déif an d’Täsch gräifen.

An och d'Zil vun 800 Bornë bis 2020 wäert een net erreechen.

Wou d'Hausse um Stroum hierkënnt, erkläert den Alex Michels vu Creos: "Mir hate virun 3 Joer eng Ausschreiwung gemaach, fir 3 Joer fir de Stroum, deen op de Bornen ass. Déi Ausschreiwung leeft 2019 aus. Mir hunn eng nei Ausschreiwung gemaach. Doduerch ass eng Hausse op dem Stroum komm. En plus sinn d'Netznotzungskäschten, déi op deem Tarif drop waren, och 3 Joer net ugepasst ginn. Doduerch gëtt et eng Hausse um Stroumpräis."



Bei enger Kapazitéit vu 50 kWh kascht eng voll Luedung den Ament 10 Euro, vun nächstem Joer u knapp 13 Euro. An dat bei enger Autonomie vu bal 400 Kilometer. Wat nach ëmmer wesentlech méi bëlleg ass wéi en Tank voller Sprit.

Primm fir Auto, keng Primm fir Steckdous

Beim Kaf vum Elektroauto gëtt et op d'mannst nach bis Enn 2020 eng staatlech Subventioun vu 5.000 Euro. Bei engem Hybrid sinn et 2.500 Euro. Nach gëtt et keng Primm vum Staat, wann ee sech doheem esou eng Prise maache léisst. De Ministère géif awer driwwer nodenken, esou den Energieministere. Wann een nei baut, soll een awer schonn emol d'Installatioun virgesinn, esou den Expert.

Retarde bei Bornen duerch Retarde bei P&R

Fir dat een och iwwerall d'Méiglechkeet huet, den Auto opzelueden, huet d'Regierung d'Zil vun 800 Bornë bis 2020 annoncéiert. Den Ament ass ee bei 385, weider 200 Stéck sollen nächst Joer dobäi kommen. Ma et wäert een net op déi annoncéiert 800 kommen, well ee Retarde beim Bau vun de P&R huet, déi wesentleche Bestanddeel bei der Strategie sinn.