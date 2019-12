Deemno Leit, déi um Silvester-Owend gären e bësse feieren an dono net méi onbedéngt mam Auto wëlle fueren.

Eng beléiften Destinatioun, fir Silvester ze feieren, ass sécherlech d'Stad Lëtzebuerg. Ma vill Leit feieren och am private Krees mat Famill a Frënn. Egal wou een um Silvester-Owend ass, wann een och emol e puer Glieser drénke wëll, huet ee besser, den Auto stoen ze loossen. An dofir gëtt et dann nieft dem ëffentlechen Transport och den Night Rider.

Night Rider/Reportage Monica Camposeo

An d'Demande fir dëse Service ass grouss. Scho laang am Viraus hu sech vill Leit fir Silvester en Night Rider bestallt. Dofir musse fir dës Nuecht och méi Camionnetten a Chaufferen organiséiert ginn ewéi soss, seet de Paul Trierweiler, ee vun den Direktere bei Sales Lentz.

"Silvester ass natierlech e speziellen Owend, do hu mer dann och 3 Mol esou vill Demandë wéi op engem normale Weekend. Um Silvester-Owend hu mer 1.800 Passagéier, déi sech am Viraus ugemellt hunn, dowéinst hu mer och 60 Chaufferen am Asaz an déi fueren da vun owes 18 Auer u bis Neijoerschdag moies um 5 Auer."

Op engem normale Weekend fueren tëscht 500 a 600 Leit mam Night Rider. D'Clientèle war virun allem am Ufank, wou d'Iddi am Joer 2005 lancéiert gouf, éischter jonk. Haut kéint een dat awer net méi esou pauschal soen, den Night Rider gëtt vu Leit an all Alter bestallt. 75 Gemenge schaffen den Ament mam Night Rider zesummen. Dat bedeit, dass d'Awunner sech eng Kaart kënne maachen. En Deel vun der Faart gëtt da vun der Gemeng iwwerholl. Ma och ouni Kaart kann een den Night Rider huelen, dann ännert awer de Präis. Fiert eng Grupp zesummen, gëtt de Präis op d'Leit opgedeelt.

Dass Clienten dat eent oder anert Glas ze vill haten a sech dann am Night Rider dernieft behuelen, géing net esou dacks virkommen, esou de Paul Trierweiler: "Natierlech ass mol deen een oder aneren dobäi, deen ze déif an d'Glas gekuckt huet. D'Chaufferen hunn och hir Richtlinnen, also am Fall, wou e Problem wier, si si och mat eiser Zentral verbonnen, déi am Noutfall och kann d'Police ruffen. Dat kënnt awer an de seelenste Fäll vir. Mir hunn awer alljoers 2 bis 3 speziell Fäll, wou de Chauffer eleng net eens gëtt a wou muss gehollef ginn."

Et géing awer ëmmer probéiert ginn, eng Léisung ze fannen. Och zum Beispill am Fall, wou een net reservéiert huet an awer gäre matfuere wëll.

"Dass iergendwou nach ee matfiert, deen net geplangt war, deen huele mer da meeschtens awer och nach mat, do si mer dann net esou streng. Et ass méi, d'Adress muss déi nämmlecht sinn. Also wann elo ee freet, fir heem gefouert ze ginn, dat maache mir net. Déi Persoun muss dann en Taxi huelen. Mee wann awer elo een, dee gebucht huet, e Kolleeg oder iergendeen mat heem hëlt, dat geet. Do si mir flexibel. Well mer eis da soen, dass dee jo bezuelt huet, zwar fir eng Persoun, mee wann nach Plaz ass, huele mer och nach eng zweet Persoun mat.", esou nach de Paul Trierweiler.

Bis zu enger Stonn virum gewënschten Depart kann een den Night Rider buchen, wann dann nach Camionnetten disponibel sinn. Op gewëssenen Deeg wéi dem Silvester-Owend ass et awer schwiereg, dann nach een ze kréien.

Um 31. Dezember an 1. Januar ass dann och den ëffentlechen Transport gratis. Wien also mierkt, dass en beim Feieren e bëssen ze déif an d'Glas gekuckt huet, dee kann nach spontan den Auto stoe loossen.