Et wiere positiv Experienze gemaach ginn an der Testphas an där Tempo 90 an de Spëtzestonne gegollt huet.

Dofir hätte Ponts et Chaussées decidéiert, fir d'Moossnam ze verlängeren, bis wéini gëtt net präziséiert.



De Floss vum Traffic wier méi homogen ginn, d'Wiessele vun der Spuer an och Bremsmanövere wiere manner brüsk ginn.

D'Dauer vun den Trajete wier reduzéiert an de Risk fir Accidenter wier zeréckgaangen, heescht et weider am Communiqué vun der Stroossebauverwaltung.

Am Juni zejoert war dat ganzt als Pilotprojet lancéiert ginn. Zënterhier gouf d'Moossnam e puer Mol verlängert.

Offiziellt Schreiwes

Prolongation de la régulation de vitesse à 90 km/h sur l'autoroute A6 et l'A1 à partir du lundi 6 janvier 2020

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Vu l'expérience positive de la modulation de vitesse depuis son introduction sur l'A1 et l'A6 le 3 juin 2019 et en attendant une évaluation détaillée des résultats récoltés lors de la phase-test, l'Administration des ponts et chaussées a décidé de la prolonger à partir du lundi 6 janvier 2020.

Le premier bilan de la très courte première phase test s'est avéré très encourageant: le flux du trafic est devenu plus homogène et les changements de files ainsi que les manœuvres de freinage brusques ont diminué. Ceci a eu comme conséquence une fluidification générale du trafic, le temps de voyage et le risque d'accidents ont été réduits.