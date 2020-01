Déi belsch-Lëtzebuerger Autosfederatioun FEBIAC plädéiert fir eng Rehabilitatioun vum Diesel, dat fir d'Klima-Ziler kënnen anzehalen.

Datt den Diesel géing zerriet ginn, wier net richteg. Bei ale Fabrikater wier et wuel Problemer ginn, ma et wier vill investéiert ginn. Déi aktuell Dieselmotore wiere méi effizient ewéi d'Bensinner, géinge manner C02 ausstoussen an d'Emissioun vu Stéckstoffoxide wier mëttlerweil ënner Kontroll.

Wann d'Leit elo an der Plaz vum Diesel méi Bensinnsgefierer géinge kafen, géif d'C02-Moyenne eropgoen.

Am Communiqué vun der FEBIAC gëtt och e Professer vun der Uni Eindhoven zitéiert.