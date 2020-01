Den US-amerikaneschen Autosconstructeur huet am leschte Quartal vum Joer 2019 nach eng uerdentlech Schëpp an de Venten dropgeluecht.

Insgesamt huet Tesla zejoert 367.500 Gefierer ausgeliwwert an domat d'Verkafsziler erreecht, dat entgéint den Erwaardunge vun Experten. Eleng am leschte Quartal vum Joer huet den US-Konzern 112.000 Autoe verkaaft, dat ass zu deem, wat virausgesot war, eng Differenz vu knapp 7.000 Gefierer.

Ee Grond fir dës Croissance ass de Succès vum neien Tesla Model 3, deen eleng tëscht Oktober an Dezember bal 93.000 mol verkaaft gouf. Am Ufank vum Joer haten eng Rei Problemer an der Fabrikatioun fir eng manner héich Verkafszuel geschwat.

An den nächste Jore wëll Tesla weider wuessen. Esou entsteet beispillsweis ee Wierk a China - op dem gréissten Autosmarché op der Welt gesäit den US-Autoshiersteller grousst Potenzial. Iwwerdeems fänkt Tesla dëst Joer un, zu Berlin eng Fabrick ze bauen.