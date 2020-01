Déi däitsch Autoshiersteller hunn am vergaangene Joer däitlech manner Gefierer produzéiert.

Dat, well déi international Nofro am Beräich Produktioun an Export zeréckgaange wier, sou de Verband vun der Automobilindustrie (VDA). 2019 goufe ronn 4,7 Milliounen Autoen an Däitschland hiergestallt, wat e Minus vun 9% ass an den niddregste Stand zanter 1997. Mat Bléck op den Export gouf et eng Baisse vun 13%.

Am Dezember goufe knapps 213.000 Autoen exportéiert, e Réckgang vu 14 Prozent par rapport zu Dezember 2018.

Am grousse Ganze goufen et 2019 an Däitschland 1,1 Milliounen Immatrikulatioune vu Gefierer, déi net bei eisen däitschen Noperen hiergestallt goufen, wat eng Hausse vu ronn 5% ass.