De Maximalpräis fir de Liter 98er geet en Dënschdeg um Hallefnuecht ëm 5,3 Cent erop op dann 1,356 Euro de Liter.

Den Diesel klëmmt ëm 6,8 Cent op 1,202 Euro de Liter.

Beim Äerdgas gëtt et eng Hausse vu 4,7 Cent de Liter. Dee kascht dann 0,841 Euro de Liter.

Da gëtt och de Mélange 2-T 5,3 Cent méi deier. Dee kascht dann 1,879 Euro de Liter.

Extrem Hausse beim Diesel

Zanter Juli 2014 war de Liter Diesel zu Lëtzebuerg net méi esou deier. Deemools louch e bei 1,204 Euro de Liter. Eisen Informatiounen no hat en am Oktober 2012 sämtlech Rekorder am Grand-Duché gebrach: Do louch en nämlech bei 1,326 Euro de Liter. Den Historique vun de Pëtrolspräisser geet bis ugangs 2009 zeréck.

Am Abrëll 2010 hat den Diesel fir d'éischte Kéier d'1-Euro-Grenz iwwerschratt.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck.