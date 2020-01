D'Regierung soll Hausse vun den Accisen no hanne verréckelen, freet de Groupement Pétrolier.

Vun Hallefnuecht un ass den 98er Bensin 5,3 Cent de Liter méi deier, beim Diesel sinn et souguer 6,8 Cent.

Pëtrolspräisser op RTL.lu

Déi aussergewéinlech säfteg Präishaussen op der Pompel sinn awer net op Lëtzebuerger Regierungsdecisiounen zeréckzeféieren, mä op d'Tensiounen am Noen Osten an op europäesch Direktiven. Dat seet de President vum Groupement Pétrolier, Romain Hoffmann, am RTL-Interview.



"Wéinst der international ugespaanter Situatioun mam Iran ass de Barrel eropgaangen.

Den zweeten Effet ass d'Ëmsetzung vun zwou europäeschen Direktiven. Do ass virgesinn, datt méi Biocarburant muss drënner gemëscht ginn, dee méi deier ass".

De Romain Hoffmann (Extrait 1)

Datt elo vill méi fir de Liter Sprit muss berappt ginn, huet also näischt mat der Regierungsannonce ze dinn, fir d'Accisen e ganze Krack eropzesetzen. Déi Augmentatioun steet nach aus.

Et wier schwiereg, fir ze soen, wéi d'Situatioun wäert evoluéieren, esou de Romain Hoffmann. Hie geet awer dovunner aus, datt de Präis fir de Barrel weider erop wäert goen. Dofir wier et en onglécklechen Zäitpunkt, fir elo weider un den Accisen ze schrauwen, sou de Vetrieder aus dem Pëtrolssecteur. Et wier een och iwwerrascht gi vun deene politesche Pläng, iwwert déi een aus der Presse gewuer gi wier.

Un d'Regierung ass et op alle Fall d‘Demande, fir d'Ëmsetzung vun där Moossnam e bëssen no hannen ze verréckelen.



"Mir géifen der Regierung virschloen, nach bësse mat der Hausse ze waarden, well déi lescht Hausse vum 1. Mee schonn e groussen Impakt hat op d'Verkafszuelen hei am Land".

De Romain Hoffmann (Extrait 2)

Et bräicht een am Secteur méi Zäit, fir sech un déi nei Situatioun unzepassen. Et misst ee jo bedenken, datt dat anert Joer wuel och nach eng Co2-Steier dobäikéim, seet de Romain Hoffmann, deen do vu weidere 5 Cent de Liter ausgeet.

An dësem Zesummenhang huet och d'CSV dann och eng dréngend parlamentaresch Fro un de Finanz- an Energieminister gestallt. Heira gëtt gefrot, wéi sech dës Hausse opschlësselt, op d'Regierung un der annoncéierter Hausse fir Februar an Abrëll festhält an op een op eventuell "sozial Ausgläichsmoossnamen" zeréckgräift.

PDF: Question urgente Hausse Spritpräisser vun der CSV