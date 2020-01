Well, wann emol esou Kontrolle wieren, géif ee ëmmer nees Mängel bei de Gefierer oder net konform Fuerzäite feststellen.

Nom trageschen Accident vun e Méindeg den Owend op der A6, wou zwou Persounen ëm d'Liewe komm sinn, fuerdert d‘Securité Routiere, datt nees méi Camionen um Lëtzebuerger Stroosse-Reseau kontrolléiert ginn.

Ëmmer nees géif een, wann dann emol Kontrolle wieren, feststelle mussen, datt d'Camionen net an der Rei wieren, esou de President vun der Securité Routière Paul Hammelmann. Méi streng misst kontrolléiert ginn, ob Camionen net ze vill belueden sinn, d'Bremse an der Rei sinn an ob de Chauffer net ze laang gefuer ass.