D'SNCA, also d'Société Nationale de Circulation Automobile hat den 20. Dezember 2019 hir Dieren zu Wëlwerwolz definitiv zougemaach.

Vum Donneschdeg u funktionéieren déi nei Büroe vun der Société nationale de circulation automobile zu Maarnech, dat um éischte Stack vun engem Shoppingzenter, direkt nieft der Nationale 7.

Am Dezember waren d'SNCA-Büroen zu Wëlwerwolz definitiv zougespaart ginn. D'SNCA këmmert sech jo ëm d'Umellungen an d'Agréatiounen.



D'SNCT ass iwwerdeems responsabel fir déi technesch Kontroll. D'Kontrollstatioun Wëlwerwolz ass dann och nach net zou. D'Fermeture soll progressiv geschéien, iert och d'SNCT op Maarnech plënnert. Dat soll nach an der éischter Halschent vum Joer geschéien.



Zu Maarnech wäerten d'Installatioune vun der SNCT e puer honnert Metere vun den SNCA-Büroen ewech sinn.