Ugangs vun dësem Joer sollt den Ausbau vun der A3 ugoen - esou war et geplangt.

D'Diddelenger Autobunn gëtt da vun 2 op 3 Spueren a béid Richtungen erweidert. Den éischten Deel geet vum Gaasprecher Kräiz bis bei d'Aire de Berchem. Ma den Ufank vun den Aarbechten léisst awer nach op sech waarden.

En Entrepreneur fir dëse Chantier gëtt et nach net, esou den Roland Fox, Direkter vun Ponts et Chaussées. D'Autorisatioune wieren awer bei der Forstverwaltung an dem Ëmweltministère schonn ugefrot ginn.

AUDIO: Ausbau vun der A3 / Rep. Monica Camposeo (10.1.2020)

"De Projet war e bëssen méi komplizéiert ginn, wéi mer geduecht hunn, mee dat war nëmmen eng technesch Geschicht. Et huet e bëssen gedauert, bis dass mer ukomm sinn. Mee et gëtt elo e Projet, an dee wäerte mer och elo weiderféieren.“

Ugoe soll et dann elo fréistens am Hierscht. De ganzen Ausbau ass a 5 Trançonen ënnerdeelt. Den éischten Deel geet op der enger Säit vum Gaasperecher Kräiz bis op d'Air de Berchem.

"Op der anerer Säit géinge mer da mam Passage à Gibier. Op der Zoufftgener Säit géinge mer dann och kucken fir unzefänken. Et ass esou getakt, dass mer op deenen zwou Säiten ufänken an da géinge mer natierlech och gären vun Zoufftgen, Diddeleng, eropkommen. Esou dass mer kënne vun deenen zwee Enner virgoen.

Fir dass mer duerno kënnen den Echangeur vu Léiweng maachen an d’Section courante bis op Beetebuerger Kräiz. An da géinge mer d’Beetebuerger Kräiz ufänken, wat wierklech den komplizéiertesten Deel ass. Do ass et gutt, wa mer fir an hannen schonn déi dräi Spueren hunn. Net fir se an den Service ze huelen, mee wéinst den Deviatiounen."

5 bis 6 Joer soll de ganzen Ausbau dann daueren. Wärend den Aarbechte gëtt d'Vitess op 70 Stonnekilometer erofgesat. Weekends kéint et awer och zu Vollspäre kommen. Fir de ganze Chantier ass e Budget vun 356 Milliounen Euro festgehalen ginn.