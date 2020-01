E Samschdeg den 18. Januar ass d'Autobunn tëscht Colmer-Bierg an Angelduerf a béid Richtunge gespaart, dat tëscht 8.30 a 17 Auer.

Wéinst dréngenden Aarbechten un der "Ditgesbaach", muss d'A7 respektiv d'B7 gespaart ginn. Donieft profitéieren d'Ponts et Chaussées vun der Situatioun, fir och Entretiensaarbechten op der Streck duerchzeféieren.

D'Deviatioun, wann ee vum Fridhaff kënnt, leeft iwwert d'B7, den Echangeur Angelsduerf an d'N7, also duerch Ettelbréck iwwer Schieren op Colmer-Bierg a vun do aus zeréck op d'A7.

Aus der Richtung Stad muss een um Colmer-Bierg erausfueren an dann iwwert d'N7 Richtung Ettelbréck a vun do aus op den Echangeur Angelduerf.

De Communiqué vu Ponts et Chaussées

Chantier sur l'A7/B7 entre l'échangeur Colmar-Berg et l'échangeur Ingeldorf dans les deux sens (18.01.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à une inspection d'urgence de l'ouvrage d'art «Ditgesbaach» sur l'autoroute A7/B7 entre l'échangeur Colmar-Berg et l'échangeur Ingeldorf dans les deux sens le samedi 18 janvier 2020 vers 08 h 30 jusqu'à environ 17 heures.

L'Administration des ponts profitera de ce barrage pour réaliser des travaux d'entretien sur le tracé barré.

Barrages et déviations

Le samedi 18 janvier vers 08 h 30 jusqu'à environ 17 heures, le barrage suivant est mis en place:

• L'A7/B7 dans les deux sens entre l'échangeur Colmar-Berg et l'échangeur Ingeldorf.

Le trafic en provenance de Friedhof de la B7 et en direction de l'autoroute A7 est dévié à partir de l'échangeur Ingeldorf via la N7 (Ettelbrück – Schieren – Colmar) jusqu'à l'échangeur Colmar-Berg de retour sur la B7.

Le trafic en provenance de Lorentzweiler de l'autoroute A7 et en direction de Friedhof via la B7 est dévié à partir de l'échangeur Colmar-Berg via la N7 (Colmar-Schieren-Ettelbrück) jusqu'à l'échangeur Ingeldorf.

Les informations ci-avant peuvent être consultées également sur le site Internet du Cita (www.cita.lu).