Et ginn och méi Verbindungen, deen éischte Bus fiert Moies méi fréi an dee leschten Owes méi spéit.

De Mobilitéitsminister François Bausch huet e Méindeg de Moien deen adaptéierten RGTR-Reseau presentéiert.

Lëtzebuerg kréich en dichte Busreseau, deen an Europa sengesgläiche sicht, ënnersträicht den zoustännege Minister.

Gitt gewuer, wéi den neien RGTR Reseau an der Regioun soll ausgesinn!

An der Woch geet d'Zuel vun de Kilometer, déi d'Busse fueren ëm 25% an d'Luucht, um Weekend ass et souguer eng Hausse vun 380%.

Et gi méi Verbindungen, deen éischte Bus fiert moies méi fréi an dee leschten owes méi spéit.

Mat deem adaptéierte Reseau, seet de François Bausch, kéinten 99,92% vun de Leit vum ëffentlechen Transport profitéieren, ouni datt dobäi de Schoultransport agerechent ass.

An deenen nächste Woche gëtt den RGTR-Reseau och uechter d'Land virgestallt. 10 Mol geet de Minister bei domadder bei d'Leit.

Bis September 2021 ass de komplette RGTR-Reseau adaptéiert.