D'Lycéeën an der Stad kréien all Dag e Rapport vun den CFL iwwer d‘Pünktlechkeet vun den Zich an de Busser, déi vun der Gare aus an d‘Stater Lycéeë fueren.

Der RTL-Redaktioun leie sämtlech Fichë vum November vir. An der Moyenne haten d‘Zich 4 Minutte Verspéidung, bei de Busser sinn et 2 Minutten. 154 vun de 480 Busser, déi vun der Gare Lëtzebuerg aus an d‘Lycéeë fueren, falen aus, dat well se scho virdru Retarden haten.

Situatioun onverännert schlecht

D‘Mobilitéit stéiert den Ament net nëmmen d’Leit, déi op d’Aarbecht wëlle fueren. Och fir d‘Schüler ass et e grousse Problem, well der ëmmer nees ze spéit an de Lycéeën ukommen, dat duerch Retarde vu Busser an Zich.

Dezentraliséierung an Upassung vun Horairen

Et ass eng Situatioun, op déi d’Lycéeën an de leschte Jore schonn e puer Mol higewisen hunn. D’Situatioun hätt sech allerdéngs nach net wesentlech verbessert, esou ass et aus de Lycéeën ze héieren.

D‘Lycéeën um Lampertsbierg kéinte virop dovu profitéieren, wann elo den Tram d‘Schoulbusser, déi vun der Gare aus fueren, ersetzen. Den Educatiounsminister Claude Meisch sot am Interview, datt d‘Retarden de Fonctionnement vun de Schoule stéieren. Et géif ee versichen, an alle Regioune vum Land eng villfälteg Schouloffer unzebidden. Dernieft géif ee weider préiwen, ob een d‘Horairen an de Schoulen net decaléiere kéint, esou de Minister.

Schoulzäite verréckelen?

Net all Schüler kënnt wierklech mat Zäiten am Lycée un. 1 vun 3 Schoulbusser an der Stad goufen am November gestrach, dat geet aus enger Rei Rapporte vun den CFL ervir, déi d'Lycéeën an der Stad all Dag kréien. Do gëtt gekuckt wéi pünktlech Zich a Busser sinn, déi vun der Gare aus an d'Stater Lycéeë fueren.

Schoulzäite verréckelen? - Reportage Nadine Gautier

Kucke mir just op de Mount November. An der Moyenne haten d'Zich do 4 Minutte Verspéidung, bei de Busser waren et 2 Minutten. 154 vun de 480 Busser, déi vun der Gare Lëtzebuerg aus an d‘ Lycéeë gefuer sinn, sinn ausgefall, dat well se scho virdrunner Retarden haten. Den Educatiounsminister Claude Meisch wëll eppes änneren. Zum enge kéinten d'Horairen ugepasst ginn. Et spillt ee mat der Iddi, d'Schoulzäiten eventuell ze verréckelen.

De Claude Meisch: "Wou mer awer wëssen, datt dat d'Fräizäitgestaltung vu ville Schüler wäert beaflossen. Well dann an de Nomëtteg méi laang Schoul wier. Ech denken do u Veräinsliewen, un d'Hausaufgaben, un ausserschoulesch Aktivitéiten. Ech denken och dorunner, datt heiansdo Schoulen aneschters besat si mëttes. Datt do keng Plaz méi ass. Do ass vill an der Erwuessenebildung op eenzele Plazen, wou geschafft gëtt"

Donieft wëll de Minister op eng weider Dezentraliséierung vun de Schoule setzen: "Dofir sinn ech frou, datt mir zu Klierf a Munneref e Lycée konnten opmaachen. Datt Jonglënster mëttlerweil scho gutt gefëllt ass. An datt op anere Plazen därer Akzenter wëlle setzen, fir datt ee net muss duerch d'ganz Land an d'Stad oder op eng oder zwou Plaze fueren. Mee datt mir eng villfälteg Offer queesch duerch d'Land hunn"

Besonnesch um Lampertsbierg kéint sech d'Situatioun an Zukunft liicht verbesseren, wann den Tram d'Schoulbusser, déi vun der Gare aus fortfueren, ersetzt.