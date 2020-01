Lëtzebuerg klasséiert sech am neisten "Traffic Index" vun TomTom op der weltwäit 53. Plaz. 163 Stonne steet een am Joer an eiser Haaptstad am Stau.

"TomTom" huet ëmgerechent: 41 Mutzen a 7 Pulloveren hätt een an där Zäit, an där een hei am Land am Stau steet, kënne strécken.

Traffic Data vu Lëtzebuerg

Op engem Donneschdeg tëscht 17 a 18 Auer ass dee Moment an der Woch, wou am meeschte Stau ass. Dënschdegmoies ass och vill Gedrécks. Allgemeng ass owes nach e bësse méi Stau wéi moies.

Dee schlëmmsten Dag d'lescht Joer, wat de Stau ugeet, war den 11. November, do war Feierdag a Frankräich an et gouf 71% Stau. Am beschten ass et Chrëschtdag gerullt de 25. Dezember.

De Stau an der Stad Lëtzebuerg ass zejoert ëm 3% op an d'Luucht gaangen.

De kompletten Traffic Index 2019.