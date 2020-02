Wickreng soll eng sougenannte Motorworld kréien, dat nom Modell vu Stuttgart. Eng Zort Industriezon, wou sech alles ëm den Auto an d'Mobilitéit dréint.

Zu Wickreng nieft der Autobunn hunn d'Terrassementsaarbechten ugefaangen. Dat op deem Terrain, deen zu Lëtzebuerg duerch d'Affär Wickreng-Léiweng fir vill Diskussioune gesuergt huet.

D'Konzept ass änlech wéi am Ausland. Alles dréint sech ronderëm den Auto, op eng Ausstellung vun historesche Gefierer, Sportsween oder Handwierksbetriber a Butteker. D'Mobilitéit steet am Mëttelpunkt.

Zu Wickreng rullen elo emol d'Baggeren, d'Terrassementsaarbechten hunn ugefaangen, de Projet konkretiséiert sech. De ganzen Areal ëmfaasst knapp 50.000 Metercarré, wat enger Gréisst vu 7 Futtballfelder entsprécht.



Logement zu Wickreng

Op engem Deel entsteet en Alters- a Fleegeheem an op 91 Ar si Wunnenge virgesinn. Um gréissten Deel vun der Fläch soll déi sougenannte Motor-City entstoen. An hei gouf e Kontrakt mat der Mark “Motorworld” ënnerschriwwen, déi an Däitschland aktiv sinn.

© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Aus dem PAP geet eraus, datt och ee méi héicht Gebai vu bis zu 40 Meter dierf gebaut ginn. Entstoe soll hei en Hotel vu ronn 12 Stäck. An dat RTL-Informatiounen nom Konzept vun engem Themen-Hotel, wéi et en zu Stuttgart gëtt. E Projet, dee scho virun 2 Joer am Wirtschaftsministère presentéiert gouf an do op oppen Ouere gestouss ass, den aktiv Tourismus géif hei gefërdert ginn.

Ausstellung fir Oldtimer

Donieft kéint eng Oldtimer-Ausstellung hei entstoen, Betriber sech néierloossen, déi am Automobilsecteur schaffen, a Restauranten opmaachen. An Zukunft kéinten op dëser Plaz dann och grouss Autostreffen organiséiert ginn. RTL-Informatiounen no kéint dës Automobilwelt 2023 hir Dieren opmaachen.