Bis an de Juni eran mussen d'Utilisateure vun den CFL aus dem Norde mat verschiddene Problemer op der Linn 10 rechnen.

Phaseweis wäert hei Nuets op de Chantiere geschafft ginn, esou datt tëscht 21.45 Auer a 4 Auer keng Zich tëscht Lëtzebuerg an Ettelbréck respektiv Ettelbréck an Dikrech fueren.

Donieft fält de gesamten Zuchtrafic tëscht Lëtzebuerg an Dikrech, Ettelbréck an Dikrech an Ettelbréck an Ëlwen an der Ouschtervakanz (vum 4. bis den 19 Abrëll) wéi och nach op verschiddene Weekender (Detailer am Communiqué) komplett aus.