Knapp 5.000 Persounen hunn den Adapto-Service 2019 op d'mannst eemol benotzt. Déi Zuel deelt den Transportministère an engem Communiqué mat.

Bis en Donneschdeg hätten 1.356 eng nei Kaart ugefrot.

Vum 1. Mäerz u gëtt den Adapto-Service wéi de Rescht vum ëffentlechen Transport gratis an anengems reforméiert. D'Leit mussen dowéinst en neit Abonnement maachen.

Den Transportministère rappelléiert dann och nach emol d’Krittären, déi ee muss erfëllen, fir no der Reform vum Service kënnen ze profitéieren: Et muss een eng permanent, schwéier motoresch Behënnerung hunn, blann sinn oder ganz schlecht gesinn, eng kognitiv oder neurologesch Behënnerung hunn, eng grave evolutiv Krankheet oder eng Behënnerung, déi verhënnert, datt een Auto fueren oder de gewéinlechen ëffentlechen Transport benotze kann. Et wier kee Service fir eeler Leit oder Leit mat enger temporärer reduzéierter Mobilitéit duerch en Accident an och keng Taxi-Ambulanz, esou den Transportministère.

Wéi den Transportminister François Bausch eis schonn en Dënschdeg sot, gëtt et eng Iwwergangsphas vun zwee Méint fir déi concernéiert Leit, fir eng nei Kaart unzefroen, dofir brauche si notamment en Zertifikat vum Dokter.

Schreiwes vum Gouvernement

Informations complémentaires utiles dans le cadre de la réforme du transport «Adapto» (14.02.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Dans le cadre de la réforme du transport Adapto, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics tient à fournir quelques informations complémentaires utiles.

Le transport Adapto est destiné aux citoyens avec un handicap irréversible. En raison de la réforme, l'accès au transport Adapto est seulement accordé si le requérant:

• a un handicap moteur grave permanent,

• ou est aveugle respectivement gravement malvoyant,

• ou a un handicap cognitif ou neurologique,

• ou est atteint d'une maladie évolutive grave,

• et si son handicap empêche l'utilisation des transports publics ainsi que la conduite d'un véhicule.

Les enfants sont transportés à partir de l'âge de 12 ans.

Si pour une raison indépendante de leur volonté, les détenteurs d'une ancienne carte Adapto qui remplissent les conditions du handicap, ne parviennent pas à obtenir le certificat médical en temps utile, ils peuvent bénéficier d'une phase transitoire et recevront une carte provisoire valable jusqu'au 30 avril 2020. Ces personnes peuvent contacter le service Adapto aux n° de téléphone suivants:

• 247-84408

• 247-84475

• 247-84976

Pour rappel, le service Adapto n'est pas:

• une prestation pour personnes du 3e âge ayant des déficiences liées à l'âge (à moins qu'elles n'aient un handicap tel que décrit ci-dessus),

• une mesure pour personnes à mobilité temporairement réduite due à un accident, une fracture ou autre invalidité passagère,

• une prestation relevant de la compétence de l'assurance-dépendance ou de la CNS,

• un transport pour personnes malades,

• un taxi-ambulance.

Le nombre de clients ayant utilisé le transport Adapto au moins 1 fois au cours de l'année 2019 était de 4.784 et le nombre total de nouveaux formulaires parvenus au service Adapto jusqu'au 13 février 2020 est de 1.356.