Déi eenzel Marken hunn um Festival manner Elektroautoe verkaf, wéi d'lescht Joer. Well awer d'Offer an d'Luucht goung, wier ee wuel beim selwechte Chiffer.

Déi definitiv Statistike vum Autosfestival sinn nach net do. Den Ament mécht d'Federatioun vun de Lëtzebuerger Garagiste eng Enquête bei senge Memberen. Ënn Februar sollen d'Resultater verëffentlecht ginn. Et gëtt awer schonn eng Richtung. Deemno hätten déi Marken, déi och schonn zejoert elektresch Gefierer verkaaft hunn, der dëst Joer dem Gefill no e bësse manner verkaaft, dat sot de President vun der Fedamo Philippe Mersch.

''Et sinn awer méi Marken, déi elektresch Gefierer ubidden. Am Cumul wär een deemno warscheinlech op deem nämmlechten Niveau, ewéi d'lescht Joer, eventuell och driwwer. Mä ech mengen, wann déi Ziler sollen erreecht ginn, vun 49 Prozent elektresch Autoen am Fuerpark 2030, da musse mir jo all Joers méi ewéi 100 Prozent méi verkafen, dat schéngt mir zimmlech optimistesch ze sinn.''

Et soll een net alles iwwerstierzen, alles mam Briecheisen ëmsetzen, sot de President vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Garagisten. D'Accisen um Sprit an d'CO2-Steier kéimen ze séier. Zwar géif jidderee wëllen, dass d'Ëmwelt méi propper an d'Autoe méi effizient ginn, mä et misst een dem Client och eng Chance loossen, sech ëmzestellen.