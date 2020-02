2018 ass d'Fro fir d'éischt opgeworf ginn, 2 Joer méi spéit gëtt et elo Realitéit: Zu Lëtzebuerg gëtt den ëffentlechen Transport gratis.

De Grand-Duché gëtt dat éischte Land weltwäit, wou dës Mesure ergraff gëtt. Ob fir Awunner, Frontalieren oder Touristen... et ass een Dag, deen an d'Geschicht ageet. An dee soll dann och uerdentlech gefeiert ginn!

Dofir huet ee sech eppes Besonnesches afale gelooss. Samschdeg, den 29. Februar ass ee grousse gratis Concert um Site vum "Neien Tramsschapp" um Kierchbierg. Mat dobäi sinn eng helle Wull u Lëtzebuerger Artisten, wéi ënnert anerem den Edsun, Serge Tonnar, Michel Reis, Nicool, Stayfou, Tuys an DJen. Ma och op 4 Garen am Land, wéi och an Tram, Zuch a Bus ginn insgesamt 22 Lëtzebuerger Museker Mini-Concerten. Méi Informatioune fannt Dir och op www.mobilitegratuite.lu.

Fir Iessen a Gedrénks ass och gesuergt.



De ganzen Dag iwwer sinn dann och Bünen op de Gare vu Belval-Université, der Gare centrale, dem Paffendall an zu Clierf. Hei gesäit een, wéi owes um grousse Concert oder am ëffentlechen Transport divers Lëtzebuerger Kënschtler an Talenter.

LINK: D'Homepage vun #freemobility

LISER mécht Ëmfro iwwer ëffentlechen Transport

Am Kader vun der Ëmstellung op de gratis ëffentlechen Transport huet de LISER e Froekatalog op d'Bee gestallt, fir erauszefannen, wéi zefridden d'Leit mam ëffentlechen Transport sinn a wat hir Prioritéite sinn.

LINK: Weider Detailer iwwert d'Ëmfro op RTL 5 Minutes