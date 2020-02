En Donneschdeg de Mëtteg war d'Pressekonferenz iwwer d'Aféierung vum gratis ëffentlechen Transport am Tramsschapp.

Schonn dëse Samschdeg den 29. Februar geet et lass, mam gratis ëffentlechen Transport. Dat huet de Mobilitéitsminister François Bausch en Donneschdeg de Mëtteg op der offizieller Pressekonferenz bekannt ginn. Lëtzebuerg ass also geschwënn dat 1. Land op der Welt wou Bus, Zuch an Tram fir näischt sinn. An dat géing zwar eppes kaschten, mä et wär quasi näischt par Rapport zu den Investissementer déi gemaach goufen an dat géing och haut scho seng Friichten droen, sou de François Bausch.

Investitiounschampion Lëtzebuerg - François Bausch

Bannent 15 Joer, tëscht 2003 an 2018 wären d'Passagéierzuele vun den CFL ëm 70 Prozent geklommen.

Och een Deel vun de 46.000 belsche Frontalieren, déi zu Lëtzebuerg schaffen, notzen all Dag den ëffentlechen Transport. Déi belsch Medie fäerten awer, datt et wéinst der Gratuitéit an Zukunft zu engem Verkéierschaos ronderëm déi belsch Garë kënnt, déi no un der Grenz sinn. Vill Frontalieren notzen d’Parkingen zu Arel.

D'Lëtzebuerger Press, ma och déi auslännesch Medie ware gutt vertrueden. Ronn 60 Leit vu 40 verschiddene Medienhaiser waren am neien Tramsschapp um Lampertsbierg. Dorënner och d'ARD-Korrespondentin Gudrun Engel.

Och d'ARD-Korrespondentin Gudrun Engel war op der PK dobäi

Nieft Journaliste waren och Vertrieder vun auslännesche Gemengen en Donneschdeg de Mëtteg present. Eng Rei europäesch Stied hunn ewell mam gratis ëffentlechen experimentéiert.

D'Haaptstad vun Estland Tallin ass déi éischten an Europa, déi de gratis ëffentlechen Transport 2013 agefouert huet. Zënter der Aféierung notzen do 10 Prozent vun de Leit méi den ëffentlechen Transport. E Beispill op dat een hei zu Lëtzebuerg natierlech gäre kuckt.

Serie "Gratis ëffentlechen Transport"

RTL-Serie iwwert déi eenzel Aspekter vum gratis ëffentlechen Transport.

Dir hutt d'Wuert: Wat bedeit dat konkret fir Iech?

