Bis Hallefnuecht fiert op der Linn 10 tëscht Kautebaach a Wolz keen Zuch méi, weder an déi eng nach an déi aner Richtung.

Ersatzbusser stinn zur Verfügung, hei kann et wéinst dem Schnéi awer och nach zu weidere Verspéidunge kommen. Méi Infoen op cfl.lu

Schreiwes vun den CFL

Suite à une panne technique sur un train, survenue peu après 15h30 sur la ligne 10, entre Kautenbach et Wiltz, tous les trains circulant sur ce même tronçon sont supprimés dès 16h00 et jusqu’à minuit ce soir, dans les deux sens. Pour assurer le bon acheminement des voyageurs sur le tronçon susmentionné, les CFL mettent en place un service de bus de substitution. En fonction du trafic routier et en raison des conditions météorologiques actuelles, des retards peuvent encore subvenir. Les CFL prient d’excuser les désagréments causés. Pour plus d’informations concernant les alternatives et horaires de circulation, les voyageurs sont invités à consulter l’application CFL Mobile ou le site www.cfl.lu.