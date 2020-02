Vun e Sonndeg un ass den ëffentlechen Transport gratis. An dat huet och Konsequenze fir d'Zuchbegleeder.

Serie gratis ëffentlechen Transport (5) / Rep. A. Goerens

Schonn e Samschdeg, den 29. Februar 2020, geet et lass, mam gratis ëffentlechen Transport. Dat huet de Mobilitéitsminister François Bausch en Donneschdeg op der offizieller Pressekonferenz bekannt ginn. Lëtzebuerg ass also geschwënn dat 1. Land op der Welt wou Bus, Zuch an Tram fir näischt sinn. Dat suergt och am Ausland fir groussen Interessi.

D'Lëtzebuerger Presse, ma och déi auslännesche Medie ware gutt vertrueden. Ronn 60 Leit vu 40 verschiddene Medienhaiser waren am neien Tramsschapp um Kierchbierg. Et waren ongeféier 30 Journalisten aus dem Ausland, dorënner d'ARD-Korrespondentin Gudrun Engel.

D'Gudrun Engel: "Wenn natürlich das erste Land der Welt kostenlosen Nahverkehr einführt, dann kucken wir hin, weil in Deutschland es auch viele fordern und sich wünschen. Und es ist natürlich spannend zu sehen: kann das klappen, was muss man machen um das umzusetzen um dann eventuell ein gutes Vorbild zu haben."



Vum gratis ëffentlechen Transport profitéieren net just d'Lëtzebuerger, ma och déi Ronn 214.000 Frontalieren déi all Dag op Lëtzebuerg schaffe kommen, präziséiert de Mobilitéitsminister François Bausch.



De François Bausch: "Mir hunn een Ofkommes gemaach mat Frankräich, Däitschland an der Belsch, mat den Eisebunnsreseauen fir ze kucken, dass de Lëtzebuerger Deel bei den Ticketen ofgerechent gëtt. Dat heescht och d'Grenzpendler kréien eng staark Reduktioun."



Fir d'ARD-Korrespondentin ass dëst eng attraktiv Offer, mee just: "Wenn genügend Züge fahren und es sehr bequem ist auf den Zug umzusteigen, dann werden natürlich mehr Leute Zug fahren. Weil warum soll ich mich denn in den Stau stellen oder verzweifelt auf einem Park&Ride Parkplaz einen Parkplaz suchen, wenn der eh überfüllt ist, wenn ich ganz bequem mit dem Zug fahren kann. Also entscheidend ist nicht nur, dass es kostenlos ist, sondern auch, dass genügend Züge fahren und dass es bequem ist, dann werden mit Sicherheit viele Menschen umsteigen."



Fir déi belsch Kolleegen op der Plaz huet sech besonnesch eng Fro gestallt, wéi eis den Olivier Oranne, Journalist vun TVLux, erkläert: "Je pense que des frontaliers qui pour le moment prenaient leur train par exemple à Libramont ou à Arlon, auraient peut-être tendance de prendre leur voiture pour aller jusqu'à la frontière et prendre le train de la frontière, de la 1ere gare luxembourgeoise jusqu'à Luxembourg. Donc ça risque un peu d'engorger les parkings. Les parkings vraiement des gares frontalières et c'est quelque chose qui nous pose des questions et sur laquelle on va interroger le ministre."



Nieft Journaliste waren och Vertrieder vun auslännesche Gemengen en Donneschdeg de Mëtteg present. Eng Rei europäesch Stied hunn ewell mam gratis ëffentlechen experimentéiert. D'Haaptstad vun Estland Tallinn ass déi éischten an Europa, déi de gratis ëffentlechen Transport 2013 agefouert huet. Zënter der Aféierung notzen do 10 Prozent vun de Leit méi den ëffentlechen Transport. E Beispill op dat een hei zu Lëtzebuerg natierlech gäre kuckt. Lëtzebuerg ass awer elo dat éischten Land wou de Bus, Zuch an Tram gratis gëtt, dofir war den Interessi am Ausland och esou grouss.