D'Mobilitéit zu Lëtzebuerg gëtt fir de Konsument méi deier, dat ass de Constat vum Automobilclub an dem Konsumenteschutz.

Op enger gemeinsamer Pressekonferenz huet een d'Politik vun der Regierung kritiséiert, aktuell géif een an déi falsch Richtung goen. D'Hausse vun de Spritpräisser, méi deier Autosteieren duerch d'WLTP-Norm an déi annoncéiert CO2-Steier wäerten d'Automobilisten zousätzlech belaaschten.

Kritik vun ACL an ULC / Reportage vum Nadine Gautier

Den ACL chiffréiert d'Méikäschten op 450 bis 750€ pro Joer. Den ACL schwätzt vum Automobilist als Mëllechkou.

Konkret fuerdere béid Organisatiounen eng besser Informatioun vum Consommateur. D'Suen, déi duerch de sougenannten Tanktourismus erakommen, kéint een an enger Tëschephase notzen, fir an Infrastrukturen z'investéieren. Wann et ëm d'Elektromobilitéit geet, misst een zouverlässege Reseau zur Verfügung stoen. Et dierft een och net aus den Ae verléieren, datt de Stroum Ufank vum Mount méi deier gouf.

Den ACL kéint sech och virstellen, datt een zu Lëtzebuerg eng "Abwrackprämie" fir Autoen, déi e gewëssenen Alter hunn, anzeféieren. Hei misst nëmme garantéiert ginn, datt se duerch ee klengen Auto ersat ginn, respektiv net herno an engem anere Land weiderfueren.

De gratis ëffentlechen Transport ass net gratis, huet de President vum Konsumenteschutz Nico Hoffmann ënnerstrach. Dee géif nämlech iwwert d'Fiskalitéit finanzéiert ginn.

Ferm Kritik gouf et um Energieminister Claude Turmes. Zwar géif een offiziell gutt mat der Regierung schaffen, mä soubal et ëm Praktesches geet, kënnt ee séier u seng Grenzen. Den ACL-Direkter Jean-Claude Juchem viséiert an der Haaptsaach de Claude Turmes, deen a sengen Aen een Ideolog wier, deen net mat sech schwätze géif loossen.

De Jean-Claude Juchem (ACL)