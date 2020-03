Fir de Mount Januar war et den Zuelen vun der SNCA no, e Plus par rapport zum éischte Mount vun 2019.

Am Februar huet et an de Garagen mat Minus 4.9% awer méi lues gedréint wéi am Februar zejoert. Als eenzeg Mark konnt VW bis ewell an den éischten 2 Méint vum Joer iwwer 1.000 Gefierer nei umellen. Hannendru komme Mercedes a BMW. 2019 war jo e Rekordjoer wat Nei-Immatrikulatiounen am Land ubelaangt, mat liicht iwwer 55.000 neie Ween.