D'Bauaarbechte wieren allzäit fäerdeg, elo géingen nach déi technesch Installatiounen en Place gesat ginn.

D'Kontrollstatioun Maarnech kéint Enn des Mounts hir Dieren opmaachen, äntwert de Mobilitéitsminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vun der ADR. Rieds ass vun Enn Mäerz, respektiv Mëtt Abrëll.

D'Société nationale de contrôle technique wäert dann an Etappen aus de Gebailechkeeten zu Wëlwerwolz erausplënneren.

Op der neier Pist zu Maarnech kënnen 100 Gefierer pro Dag passéieren. All Zorte vu Gefierer kënnen do kontrolléiert ginn, kritt den Deputéierte Jeff Engelen geäntwert, dee speziell no den Traktere gefrot hat.