Mat engem neie Gesetz solle Leit, déi e Refus fir hir Adapto-Kaart kritt hunn, Recours géint d'Decisioun kënnen aleeën.

Et wier eng grouss Reform an do wier et normal, dass net vun Ufank un alles kéint glat lafen. Esou kéint een d'Positioun vun der Regierung zum Thema "Adapto" resuméieren.

Wichteg wier et awer séier op eventuell Problemer ze reagéieren an dat hätt een och gemaach, betount den zoustännege Minister François Bausch. Zum Beispill hätt een d'Telefonslinnen an d'Personal bei der Mobilitéitszentral opgestockt, nodeems een uganks mat där grousser Nofro iwwerrannt gi wier. Fir déi Leit, déi bis ewell e Refus fir hir Adapto-Kaart kritt hunn ass et déi virleefeg gutt Noriicht, dass keen eng Kaart ewechgeholl kritt, bis eng Méiglechkeet besteet géint dës Decisioun Recours anzeleeën. Dës Méiglechkeet gëtt mat engem Gesetz geschaaft, dat schonn um Instanzewee ass a viraussiichtlech nach virum Summer kéint gestëmmt ginn.

