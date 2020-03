Déi zoustänneg Chamberkommissioun huet en Donneschdeg en Amendement ugeholl, deen d'CSV proposéiert hat.

De Subsid op der Autossteier fir Famille mat ville Kanner soll an d'Luucht gesat ginn. Zumindest wann et der zoustänneger Chamberskommissioun no geet. Dës huet en Donneschdeg de Moien en Amendement ugeholl, deen d'CSV lescht Woch proposéiert hat.

Ëmmerhin hätt déi nei Aart a Weis, fir CO2-Emissioune vun Autoen ze rechnen, och e finanziellen Impakt op d'Autossteier, esou d'Argumentatioun vun der CSV. Konkret solle grouss Famillen net wéi bis ewell virgesi bis zu 80 Euro, ma bis zu 125 Euro op der Autossteier ausgedoe kréien. Dat géif de Staat da ronn 75.000 Euro am Joer méi kaschten.