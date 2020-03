De séieren Tram, dee laanscht d'Escher Autobunn tëscht der Stad an Esch soll zirkuléieren, bleift weider an der Aktualitéit.

Et gëtt weider um Datum vun 2035 festgehalen. Nach am Fréijoer dëst Joer soll dem Mobilitéitsminister François Bausch no eng Faisabilitéit-Etüd virleien, duerno dann gëtt en Avant-Projet détaillé gemaach.

Den Ament gëtt gëeegent Material fir de neien, séieren Tram matenee verglach, och gëtt eng méiglech Streckeféierung berechent an d'Arrête laanscht d'A4 ginn definéiert.

Wéi de Minister Bausch weider op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Felix Eischen äntwert, wier e gudden Deel vun de néidegen Terraine laanscht d'Autobunn ewell an der Hand vum Staat.

Nieft dem séieren Tram ass och e Vëlo-Expresswee geplangt. Op den Opfaarten an de Sortië fir op d'Escher Autobunn ass geplangt, den Tram an de Vëloswee ouni Kräizungen ze plangen.

Op esou e séieren Tram laanscht d'Areler Autobunn och Sënn mécht, präziséiert de grénge Minister net, deen drop verweist, datt 2022 e nationale Mobilitéitsplang mam Ziljoer 2035 wäert presentéiert ginn, mat de gëeegentste Verkéiersmoyene pro Korridor a pro Regioun.